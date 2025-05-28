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Bursa polisi vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi

Bursa polisi vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi

08:4128/05/2025, Çarşamba
IHA
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Ekipler vatandaşa broşör de dağıttı.
Ekipler vatandaşa broşör de dağıttı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde vatandaşları dolandırıcılık suçlarına karşı bilgilendirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda vatandaşları dolandırıcılık suçlarına karşı bilgilendirdi. Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, özellikle telefon ve internet dolandırıcılığına karşı alınabilecek önlemler hakkında vatandaşlara detaylı bilgiler verdi.



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