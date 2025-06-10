Bursa'da 5 gündür aranan Burak Koçak bulundu

Burak Koçak arkadaşının evinde olduğu tespit edildi. Küçük çocuk sağ olarak bulundu.

5 Haziran sabahı okula gitmek için evden çıktı. Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan Koçak'ın mahalle meydanından kalkan servise binmediği ve okula gitmediğini öğrenen ailesi, akşam dönmeyince çevrede arama yaptı. Arama yapan aile Altıntaş İlkokulu bahçesindeki barakada Koçak'a ait okul çantasını buldu. Durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Bayramın 1. günü 50 kişilik ekiple yapılan aramalarda çocuğa ulaşılamadı. Kaybolan çocuğu arama çalışmaları orman ve dağlık alanda AFAD, JAK, Jandarma Asayiş, MAG-AME, UMKE, İNDAK, ANDA, KUMDAK ve MAGDER'den oluşan 100'ün üzerinde personel, arama köpeği ve dronla gerçekleştirildi.