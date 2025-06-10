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Bursa'da 5 gündür aranan Burak Koçak bulundu

Bursa'da 5 gündür aranan Burak Koçak bulundu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:5910/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Burak Koçak 5 gündür kayıp olarak aranıyordu.
Burak Koçak 5 gündür kayıp olarak aranıyordu.

Bursa'da bayram arefesinde kaybolan ve 5 gündür kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Burak Koçak, arkadaşının evinde sağ olarak bulundu.

Bursa'da 5 gündür kayıp olarak aranan 14 yaşındaki
Burak Koçak
'tan iyi haber geldi.


Sağ olarak bulundu


Burak Koçak arkadaşının evinde olduğu tespit edildi. Küçük çocuk sağ olarak bulundu.



Ne olmuştu?


Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Kurban Bayramı arefesinde okula gitmek için evden çıkan 14 yaşındaki
Burak Koçak
'tan haber alınamamıştı.


5 Haziran sabahı okula gitmek için evden çıktı. Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan Koçak'ın mahalle meydanından kalkan servise binmediği ve okula gitmediğini öğrenen ailesi, akşam dönmeyince çevrede arama yaptı. Arama yapan aile Altıntaş İlkokulu bahçesindeki barakada Koçak'a ait okul çantasını buldu. Durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdi.



İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Bayramın 1. günü 50 kişilik ekiple yapılan aramalarda çocuğa ulaşılamadı. Kaybolan çocuğu arama çalışmaları orman ve dağlık alanda AFAD, JAK, Jandarma Asayiş, MAG-AME, UMKE, İNDAK, ANDA, KUMDAK ve MAGDER'den oluşan 100'ün üzerinde personel, arama köpeği ve dronla gerçekleştirildi.




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