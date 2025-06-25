Cam kulelere yalıtım zorunlu hale getirildi

1 Temmuz’dan itibaren tüm projelerde enerji performansı hesapları, cam cephelerde yalıtım ve yenilenebilir enerji sistemleri zorunlu hale geliyor, denetim mekanizmaları ise sıkılaştırılıyor. Yapı ruhsatı alacak projelere Binalarda Enerji Performansı (BEP-TR) yazılı ile hazırlanmış ‘Ön Hesap Sonuç Formu’ sunulması artık zorunlu hale getirildi. Mimari, mekanik ve aydınlatma projelerinin, yönetmeliğe tam uyumlu olması şartı da netleştirildi. Yönetmelikte cam cepheli binalar için özel bir madde de yer aldı.

Isı kaybeden dış yüzeylerinin yüzde 60’ından fazlası cam olan binalarda yalıtım şart olacak. Ayrıca yaz aylarında güneş kazançlarına karşı tasarım aşamasında koruyucu tedbirler alınması gerekecek. Yapı inşaat alanı 2 bin metrekareyi büyük yapılarda yenilenebilir enerji kaynakları ile desteklenen merkezi sıcak su sistemi kurulması zorunlu kılındı. Çok sıcak iklim bölgeleri olarak tanımlanan Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay’ın bazı ilçelerinde merkezi ısıtma sistemi kurma zorunluluğu kaldırıldı. Bu bölgelerde bireysel ısıtma sistemlerinin daha verimli ve ekonomik olduğu değerlendirildi.