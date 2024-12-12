Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı

09:0612/12/2024, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.
Gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği, geçici olarak çift yönlü durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 03.40 itibarıyla gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süre ile durduruldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.




#Çanakkale Boğazı
#Gemi
#Marmara
#Ege

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kocaeli Körfez Yarımca Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi