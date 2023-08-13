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Çeşme'de plaja alınmayan magandalar rastgele ateş açtı: Müşteri bekleyen taksici yaralandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde sahildeki bir plaja rezervasyonları olmadığı gerekçesiyle alınmadığı iddia edilen kişiler, beraberinde getirdikleri silahlarla rastgele ateş açtı. O sırada müşteri bekleyen taksici omzuna isabet eden mermiyle yaralandı.

20:11 . 13/08/2023 Pazar
AA
Olayın ardından kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayın ardından kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'ndeki Ayayorgi Koyu yakınlarındaki bir plaja rezervasyonları olmadan girmeye çalışan 2 kişi, güvenlikler tarafından içeriye alınmadı.

Plaj yetkilileriyle kavga eden şüpheliler, beraberlerinde getirdikleri tabancayla ateş etti. Bu sırada kulüp önünde müşteri bekleyen taksi sürücüsü F.G. omzundan yaralandı.



Yaralı taksici olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.


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#plaj
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