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CHP lideri Özgür Özel'den 'soruşturma' açıklaması: Yine tehditler savurdu

CHP lideri Özgür Özel'den 'soruşturma' açıklaması: Yine tehditler savurdu

13:206/06/2025, пятница
G: 6/06/2025, пятница
AA
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bayram namazının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan soruşturmaya ilişkin konuştu. Özel yine tehditvari sözler sarf etti. Özel, "O gün ne dediysem altına imza atıyorum. Bundan sonra hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak, yaşatanı bin pişman ederim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı'nı memleketi Manisa'da karşıladı. Bayram namazını Hatuniye Camisi'nde kılan Özel, vatandaşların bayramını kutladı.


Özel, namaz sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bayramın kendileri için bayram gibi gelmediğini belirterek,
"Çok sayıda arkadaşlarının haksız yere tutuklandığını, CHP'li belediye başkanlarının itibarsızlaştırmaya çalışıldığını"
söyledi.

Mücadelelerine devam edeceklerini, eninde sonunda doğruların ortaya çıkacağını belirten Özel,
"Hepimizin bayram gibi bayramlara kavuşacağı yarınları diliyorum."
dedi.

En kısa sürede milletin önüne sandığı getirmeyi ümit ettiklerini dile getiren Özel,
"Bir erken seçim sandığına kavuşmayı, bu çileleri bitirmeyi, nasıl Manisa'da bütün yüzleri güldürdüysek Türkiye'de de bütün yüzleri güldürmeyi ümit ediyoruz."
ifadelerini kullandı.

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle kendisi hakkında başlatılan soruşturmaya değinerek, şöyle konuştu:

"Belediye başkanlarımızın koluna iki polis sokup sanki büyük bir terör örgütü, büyük bir suç örgütü varmış gibi, 50-60 yıl öncede bıraktığımız görüntüleri Türkiye'ye yaşatıyorlar. Kanıma dokundu. Canım acıdı, acımaya da devam ediyor. O görüntüleri, darbe dönemlerinde siyasetçilere yapılan o muameleyi benim arkadaşıma, benim belediye başkanlarıma, bürokratlarıma kimse yapamaz. O görüntüleri yaşatanlara şunu söylüyorum; 'herkes ayağını denk alacak, bir daha o görüntüleri görmeyeceğim' dedim. Aynı cümlenin altına imza atıyorum. Önüne gelen Cumhuriyet Halk Partiliyi tutuklarsan, bugün eşlerinden, çocuklarından, annelerinden 600 kilometre ötede cezaevlerine onları sevk edip, onlara böyle muameleler yaparsan burada haksızlık ve hukuksuzluk var. Bunun karşısında bu partinin hakkını korumak, aramak, hukuksuzluğa direnmek benim görevim. O gün ne dediysem altına imza atıyorum. Bundan sonra hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak, yaşatanı bin pişman ederim."

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CHP lideri Özgür Özel'den 'soruşturma' açıklaması: Yine tehditler savurdu
Gündem / Politika
06 июня, пятница

Soruşturma başlatılmıştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde, soruşturmanın Başsavcısı Akın Gürlek'i açık açık tehdit etmişti. Yolsuzluk tutuklularının cezaevine sevk görüntüleri üzerinden konuşan ve "Akın, sert kayaya çarptın oğlum!" diyen Özel, "Gelirim darmadağın ederim, aklını başını topla" ifadelerini kullanmıştı. Özel hakkında yargı mensubuna hakaret ve tehdit suçlamasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.



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