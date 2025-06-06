CHP lideri Özgür Özel'den 'soruşturma' açıklaması: Yine tehditler savurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bayram namazının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan soruşturmaya ilişkin konuştu. Özel yine tehditvari sözler sarf etti. Özel, "O gün ne dediysem altına imza atıyorum. Bundan sonra hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak, yaşatanı bin pişman ederim" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı'nı memleketi Manisa'da karşıladı. Bayram namazını Hatuniye Camisi'nde kılan Özel, vatandaşların bayramını kutladı.
Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle kendisi hakkında başlatılan soruşturmaya değinerek, şöyle konuştu:
Soruşturma başlatılmıştı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde, soruşturmanın Başsavcısı Akın Gürlek'i açık açık tehdit etmişti. Yolsuzluk tutuklularının cezaevine sevk görüntüleri üzerinden konuşan ve "Akın, sert kayaya çarptın oğlum!" diyen Özel, "Gelirim darmadağın ederim, aklını başını topla" ifadelerini kullanmıştı. Özel hakkında yargı mensubuna hakaret ve tehdit suçlamasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.