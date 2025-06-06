CHP lideri Özgür Özel'den 'soruşturma' açıklaması: Yine tehditler savurdu

"Belediye başkanlarımızın koluna iki polis sokup sanki büyük bir terör örgütü, büyük bir suç örgütü varmış gibi, 50-60 yıl öncede bıraktığımız görüntüleri Türkiye'ye yaşatıyorlar. Kanıma dokundu. Canım acıdı, acımaya da devam ediyor. O görüntüleri, darbe dönemlerinde siyasetçilere yapılan o muameleyi benim arkadaşıma, benim belediye başkanlarıma, bürokratlarıma kimse yapamaz. O görüntüleri yaşatanlara şunu söylüyorum; 'herkes ayağını denk alacak, bir daha o görüntüleri görmeyeceğim' dedim. Aynı cümlenin altına imza atıyorum. Önüne gelen Cumhuriyet Halk Partiliyi tutuklarsan, bugün eşlerinden, çocuklarından, annelerinden 600 kilometre ötede cezaevlerine onları sevk edip, onlara böyle muameleler yaparsan burada haksızlık ve hukuksuzluk var. Bunun karşısında bu partinin hakkını korumak, aramak, hukuksuzluğa direnmek benim görevim. O gün ne dediysem altına imza atıyorum. Bundan sonra hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak, yaşatanı bin pişman ederim."