CHP'den istifa eden avukat Mustafa Çiçek Kılıçdaroğlu'na milyonlarca liranın hesabını sordu: Sorumsuzca harcanan 650 milyon nerede? CHP tüzel kişiliğinin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, parti üyeliği ve görevlerinden istifa etti. Çiçek, istifa ederken harcanan milyonlarca liranın hesabını şu sözlerle sordu: ''Son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildiğini soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir.''

Haber Merkezi 06 Mayıs 2021, 15:22 Son Güncelleme: 06 Mayıs 2021, 15:38 Diğer