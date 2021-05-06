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Gündem CHPden istifa eden avukat Mustafa Çiçek Kılıçdaroğluna milyonlarca liranın hesabını sordu Sorumsuzca harcanan 650 milyon nerede?
POLİTİKA

CHP'den istifa eden avukat Mustafa Çiçek Kılıçdaroğlu'na milyonlarca liranın hesabını sordu: Sorumsuzca harcanan 650 milyon nerede?

CHP tüzel kişiliğinin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, parti üyeliği ve görevlerinden istifa etti. Çiçek, istifa ederken harcanan milyonlarca liranın hesabını şu sözlerle sordu: ''Son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildiğini soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir.''

Haber Merkezi Diğer
​CHPden istifa eden avukat Mustafa Çiçek Kılıçdaroğluna milyonlarca liranın hesabını sordu: Sorumsuzca harcanan 650 milyon nerede?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP tüzel kişiliğinin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, parti üyeliği ve görevlerinden istifa etti. Çiçek, istifa mektubunda CHP'ye medyaya ödenen 650 milyon liranın hesabını sordu. Akşam'ın haberine göre milyonlarca liranın sadece 3 yılda harcandığını ifade eden Çiçek, şunları söyledi:

  • "Sayın Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı kampanyasında, yurttaşlarımızın kısıtlı bütçelerinden bağışları ile toplanan ve kampanyanın neticelenmesi sonrasında, YSK'ya tüm harcamaların, kuruşu kuruşuna hesabının verilmesine rağmen, ahlaksızca ve mesnetsizce servis edilmek sureti ile menfaat sağladığı yönünde el altından fısıltılar çıkarılırken, son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildiğini soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir. İmtiyazlı birilerinin yüksek maaşlar ile danışmanlıklara getirilmesi; yüksek maaşlı personel transferi yapılması; sadece sosyal medya belediyeciliği yapanlardan fayda gelmesi mümkün değildir."

Avukat Mustafa Çiçek
Avukat Mustafa Çiçek

CHP'Lİ GAYE USLUER DE İSTİFA ETTİ

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İnce için oy toplayan CHP'li Usluer partisinden istifa etti
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Kılıçdaroğlu'nun avukatı CHP'den istifa etti
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Kılıçdaroğlu'nun avukatı CHP'den istifa etti

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın alkollüyken kaza yaptığı iddiası: Para verelim susun
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CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın alkollüyken kaza yaptığı iddiası: Para verelim susun
CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde otomobil kullanırken kazaya karıştığı öne sürüldü. Kılıç'ın otomobiline çarptığını söyleyen kadın, kaza sonrasını cep telefonu kamerasıyla kaydederken kendisine susması karşılığında para teklif edildiğini iddia etti.


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CHPden istifa eden avukat Mustafa Çiçek Kılıçdaroğluna milyonlarca liranın hesabını sordu: Sorumsuzca harcanan 650 milyon nerede?

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