CHP'li Cemil Tugay'dan işçilere tehdit: İşinizi kaybedersiniz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Bornova Belediyesi meclis salonu'nda konuştu.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, greve çıkan işçilere yönelik sert eleştirilerde bulunarak, işlerine dönmemeleri konusunda kovulacakları tehdidinde bulundu.
CHP'li İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, DİSK Genel-İş Sendikası öncülüğünde başlattığı grev, beşinci gününe girerken kentte tansiyon yükseliyor.
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle başlayan grev, özellikle ulaşım ve temizlik hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açtı. Kentin bir çok noktasında çöp dağları oluştu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Cemil Tugay
, Bornova Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, sendikanın uzlaşmaz tutumunu eleştirirken, tehditvari açıklamalarda bulundu.
"Maaşınız durur ve evinize gidersiniz"
"Maaşınız durur ve evinize gidersiniz"
Sendika temsilcilerinin belediye çalışanlarına yönelik tehditkar sözler ettiğini söyleyen Başkan Tugay,
"Dün akşam plansız bir saha temizlik çalışması oldu, bu plansız bir şeydi. O görüntünün çok kötü olduğunu görünce bireysel olarak ben toplamak istedim. Bugün tartışıp yarın yaparız diyordum ama o görüntüyü görünce grevde olmayan arkadaşlarımızı çağırarak çalışma başlattık. Ancak sendika temsilcisi oraya gelerek ‘bunu yapmazsınız' dedi. Çalışmama kararı alma hakkı tüm işçilerin, bu kararı alabilir, siz de ona uyabilir ya da uymayabilirsiniz. Greve katılıp katılmama hakkı özgürce bir haktır. Ben grev hakkımı kullanacağım derseniz sigorta ödemeniz, maaşınız durur ve evinize gidersiniz. İşyerini de terk etmeniz gerekiyor. Greve katılmama kararı almış çalışanlara da saygı göstermeniz gerekiyor, onları sendikadan atmakla tehdit edemezsiniz. Onlar ben çalışacağım dediği zaman bunu yapamazsın diyemezsiniz, çalışmak isteyene engel olursanız bu suçtur, hukuki sonucu işinizi kaybetmeye kadar gidebilir"
ifadelerini kullandı.
#İzmir
#Çöp
#Cemil Tugay