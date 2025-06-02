CHP'li Cemil Tugay'dan işçilere tehdit: İşinizi kaybedersiniz

"Dün akşam plansız bir saha temizlik çalışması oldu, bu plansız bir şeydi. O görüntünün çok kötü olduğunu görünce bireysel olarak ben toplamak istedim. Bugün tartışıp yarın yaparız diyordum ama o görüntüyü görünce grevde olmayan arkadaşlarımızı çağırarak çalışma başlattık. Ancak sendika temsilcisi oraya gelerek ‘bunu yapmazsınız' dedi. Çalışmama kararı alma hakkı tüm işçilerin, bu kararı alabilir, siz de ona uyabilir ya da uymayabilirsiniz. Greve katılıp katılmama hakkı özgürce bir haktır. Ben grev hakkımı kullanacağım derseniz sigorta ödemeniz, maaşınız durur ve evinize gidersiniz. İşyerini de terk etmeniz gerekiyor. Greve katılmama kararı almış çalışanlara da saygı göstermeniz gerekiyor, onları sendikadan atmakla tehdit edemezsiniz. Onlar ben çalışacağım dediği zaman bunu yapamazsın diyemezsiniz, çalışmak isteyene engel olursanız bu suçtur, hukuki sonucu işinizi kaybetmeye kadar gidebilir"