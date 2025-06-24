CHP'li Didim Belediyesinde zimmet soruşturması: Operasyonla dört şüpheli yakalandı

Belediyenin cenaze hizmetleri biriminde ihaleyle alınan bazı malzemelerin gerçek fiyatlarından çok daha yüksek bedellerle fatura edildiği, bazı malzemelerin fatura edilmesine rağmen teslim alınmadığı, alınan bazı malzemelerin ise H.H'nin ev ve iş yerlerine götürülerek şahsi olarak kullanıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.