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CHP'li Didim Belediyesinde zimmet soruşturması: Operasyonla dört şüpheli yakalandı

CHP'li Didim Belediyesinde zimmet soruşturması: Operasyonla dört şüpheli yakalandı

20:3024/06/2025, Salı
AA
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Gözaltına alınan şahısların adreslerinde farklı firmalara ait kaşeler ile ihale teklif mektupları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların adreslerinde farklı firmalara ait kaşeler ile ihale teklif mektupları ele geçirildi.

Aydın'da CHP'li Didim Belediyesi'nde cenaze hizmetlerindeki malzeme alımlarında usulsüz işlem yapıldığı ihbarı üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Başlatılan soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler belediye çalışanı dört kişiyi gözaltına aldı.

Aydın'da Didim Belediyesinde cenaze hizmetlerindeki malzeme alımlarında usulsüz işlem yapılmasına yönelik 4 şüpheli gözaltına alındı.

Belediyenin cenaze hizmetleri biriminde ihaleyle alınan bazı malzemelerin gerçek fiyatlarından çok daha yüksek bedellerle fatura edildiği, bazı malzemelerin fatura edilmesine rağmen teslim alınmadığı, alınan bazı malzemelerin ise H.H'nin ev ve iş yerlerine götürülerek şahsi olarak kullanıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Dört gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zimmet suçundan yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Didim Belediyesi çalışanı A.O.K ve eşi Ö.K, eski çalışan H.H ile E.E gözaltına alındı.

Adreslerde farklı firmalara ait kaşeler ele geçirildi

Adreslerdeki aramada el yapımı 15 litre rakı, 101 tabanca mermisi ve farklı firmalara ait kaşeler ile ihale teklif mektupları ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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