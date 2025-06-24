KİPTAŞ'tan yandaşa yarı fiyatına ev

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan Adem Soytekin, savcılığa verdiği 14 saat ifadede, KİPTAŞ üzerinden 100 kişiye geçilen kıyağı gözler önüne serdi. Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kasası olan Soytekin, Pendik Arkatlı Evleri projesinde oluşturulan 100 kişilik VIP listeye, düşük bedelle ev verildiğini söyledi. Pendik Arkatlı Evleri projesi, KİPTAŞ bünyesinde Soytekin’in sahibi olduğu Asoy İnşaat, Leda Yapı ve Kurumsal Yapı tarafından kurulan ALK Adi Ortaklığı’nca tamamlandı. Projede 604 daire, 224 home ofis, 65 ticari birim yer aldı. Daireler piyasa değerinden düşük bedelle ve komisyon alınmaksızın satıldı. Soytekin’in bahsettiği 100 kişilik VIP listesine Yeni Şafak ulaştı.

GEZİ HÜKÜMLÜSÜ DE ÇAĞLAR'IN ARKADAŞI DA LİSTEDE

Ucuza daire alanlar arasında Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman ile kardeşi Dicle Demir, oyuncu İlay Erkök, iş insanları ve avukatlar da bulunuyor. İBB soruşturması firarisi Merthan Açıl da VIP listede. İBB’nin önceki Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın arkadaşı Metin Erişken ile proje ortaklarından Leda Yapı’nın proje müdürü Ercan Pülat’ın da 2'şer daire aldıkları öğrenildi.

UCUZ EV ALANLAR ARASINDA DELEGELER DE VAR

Pendik Arkatlı Evleri projesinde CHP kurultay ve İstanbul delegelerinin yakınlarına da piyasa değerinin altında daire verilmiş. CHP kurultay delegesi Yalova Çiftlikköy İlçe Başkanı Savaş Kaşıkçı’nın kuzeni Arif Koca 2+1 evi 10 Şubat 2022’de 925 bin 610 TL’ye aldı. İstanbul Zeytinburnu delegesi Mahir Yüksel’in oğlu Doğuş Yüksel 1+1 daireye 28 Aralık 2021’de 666 bin 760 TL ödedi. VIP listede bulunan İSBAK Genel Müdürü Can Dağdelen’in balkon dahil net alanı 44 metrekare olan daireyi 682 bin 750 TL, İBB soruşturması firarisi Merthan Açıl’ın 1+1 daireyi 688 bin TL, oyuncu İlay Erkök’ün ise aynı daireyi 686 bin 480 TL’ye satın aldığı belirlendi.

1 AY ARAYLA YARI FİYATINA NASIL SATILIR?

100 kişilik VIP listedekiler söz konusu daireleri piyasa fiyatının çok altına alırken, aynı daireler vatandaşlara ise yüksek bedellerle satılmış. İşte o hayrete düşüren satışlardan bazıları:

* CHP Kurultay delegesi Nevşehir Merkez İlçe Başkanı Kemal Altıntaş'ın kuzeni Doğukan Altıntaş, 3+1 daireyi 10 Şubat 2022’de 963 bin 820 TL’ye komisyonsuz aldı. Aynı özelliklere sahip daireye 10 Ocak 2022’de Aykut Y. isimli bir vatandaş ise 2 milyon 199 bin TL ödedi.

* Adı ballı VIP listede bulunan Sercan Fırat 2+1 daireyi 3 Şubat 2022’de 948 bin 850 TL’ye alırken, 7 Ocak 2022’de aynı özellikteki bir başka daire Aksel K. isimli vatandaşa

1 milyon 738 bin TL’ye satıldı.

* Memet Ç. isimli vatandaş 6 Ocak 2022’de 1+1 daireyi 1 milyon 121 bin TL’ye satın alırken, VIP listedeki Melek Köse aynı 1+1 daireyi 10 Şubat 2022 tarihinde 658 bin 330 TL’ye, Gürcan Yeşilli ise 17 Mart 2022’de 686 bin 350 TL’ye satın aldı.

DÖRTTE BİR FİYATINA ALAN BİLE VAR

* VIP listedeki Orhan Kadı 3+1 daireyi 10 Şubat 2022’de 1 milyon 318 bin TL'ye satın aldı. Aynı özelliklere sahip bir daire ertesi yıl Erhan Ü. adlı vatandaşa 4,5 katı yani 5 milyon 855 bin TL'ye satıldı.

* VIP listedeki Murat Tuncer 16 Haziran 2022’de 3+1 daire için 2 milyon 137 bin TL öderken, aynı daire sadece 1 yıl sonra Serkan Y. isimli vatandaşa 2,3 katı yani 5 milyon TL, ZNC Yapı’ya ise 2,8 katına yani 6 milyon 385 bin TL’ye satıldı.











