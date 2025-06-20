Ekrem İmamoğlu'nun babasının arazisinde arama

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Edremit ilçesi Güre Mahallesi'ndeki arazisine bugün saat 15.00 sıralarında jandarma ekipleri gitti.

İki farklı arama yapıldı

Çevrede alınan güvenlik önleminden sonra ekipler arazide iki farklı arama yaptı.

Arama sonrası ekiplerin Hasan İmamoğlu'na ait araziden ayrıldığı bildirildi.

İtirafçı Beyaz: Hasan İmamoğlu parayı elden aldı

Soruşturma kapsamında verdiği ifadeler etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilip tahliye olan iş insanı Seyfi Beyaz, İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve tutuklu İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz hakkında şu iddialarda bulunmuştu:

* WestSide isimli proje ile ilgili iskan sorunu yaşandı. Hasan İmamoğlu bizden 3 tane daire almıştır. Bu dairelere ilişkin yapılan ödeme, dairenin normal satış fiyatıdır. Daha sonra Hasan İmamoğlu ofise gelip söz konusu bedeli elden geri aldı.

* Beylikdüzü'nde bulunan WhiteCorner isimli projedeki dükkanlar tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık tarafından kiralandı. Ancak ne kira ne de dükkanlara ait aidatlar ödenmedi.

* 2019 yerel seçiminde İmamoğlu’nun Seyrantepe'de bulunan seçim koordinasyon merkezinin kirası ile ilgili olarak, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz 300 bin TL kira bedeli istedi. Parayı elden verdik. İmamoğlu ve adamlarının belirlediği yapı firmalarıyla çalışmak zorunda kaldık.











