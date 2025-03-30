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Hasan İmamoğlu’nun bedduası İncil’den çıktı: Netanyahu'nun da söylediği sözler yeniden gündem oldu

Hasan İmamoğlu’nun bedduası İncil’den çıktı: Netanyahu'nun da söylediği sözler yeniden gündem oldu

22:5430/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu’nun ettiği beddua İncil'den alıntı çıktı.
Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu’nun ettiği beddua İncil'den alıntı çıktı.

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu bayram namazı çıkışında beddua etmişti. 'Çocuğunun ciğerinden etini yemek' sözleriyle dikkat çeken beddua İncil'den alıntı çıktı. İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da benzer ayetleri okuyarak İsrail ordusuna seslenmişti. Netanyahu'nun Tevrat'tan örnek verdiği bu sözler yeniden sosyal medyada gündem oldu.

“Suç örgütü yöneticisi olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklu yargılanacak olan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, Trabzon’da bayram namazının ardından gazetecilere konuştu. Bahse konu olaylara dair “şiddetle” devam ettirdiği bir duasının olduğunu söyleyen Hasan İmamoğlu, ‘dua’ diyerek beddua etti.

Hasan İmamoğlu canlı yayında,
“Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin”
ifadeleri ile kin dolu sözler sarf etti.


Hasan İmamoğlu’nun sözlerine sosyal medyadan ve siyaset dünyasından sert tepkiler gelirken, pek çok kişi bu tarz bir bedduanın şahsi bir acının ötesine geçtiğini ve toplumsal bir nefret dili oluşturduğunu dile getirdi.

İNCİL'DEN ALINTI ÇIKTI

'Çocuğunun ciğerinin etini yemek' sözleriyle dikkat çeken beddua İncil'den alıntı çıktı.

Yeremha Kitabı 19:9 bölümde
"Onlara oğullarının, kızlarının etini yedireceğim. Canlarına susamış düşmanları onları kuşattığında sıkıntıdan birbirlerini yiyecekler."
ifadeleri kullanılıyor.



NETANYAHU'DA BENZER CÜMLELERİ KULLANMIŞTI

Öte yandan İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 2023 yılında yaptığı bir konuşmada tahrif edilmiş Tevrat'tan yaptığı alıntıda korkunç bir benzetmede bulunarak İsrailoğulları'nın 3 bin yıl önce savaştığı Amâlika milletini Filistinlilere benzetti. Tahrif edilmiş Tevrat'taki bahsi geçen konuya dair Netanyahu'nun alıntıladığı ayetlerde ise şunlar yazıyor:

"Şimdi gidin ve Amalek'in halkıyla savaşın. Sahip oldukları her şeyi yakıp yıkın ve asla merhamet göstermeyin. Hem erkekleri hem kadınları, bebekleri ve o bebekleri emziren kadınları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, develeri ve eşekleri gözünüzü kırpmadan katledin."

Çoluk çocuk katliam emrini Tevrat’tan veren Netanyahu'nun bu çıkışı sosyal medyada da gündem olmuştu.



#Ekrem İmamoğlu
#Hasan İmamoğlu
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#Beddua
#Tevrat

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