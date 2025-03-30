İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu bayram namazı çıkışında beddua etmişti. 'Çocuğunun ciğerinden etini yemek' sözleriyle dikkat çeken beddua İncil'den alıntı çıktı. İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da benzer ayetleri okuyarak İsrail ordusuna seslenmişti. Netanyahu'nun Tevrat'tan örnek verdiği bu sözler yeniden sosyal medyada gündem oldu.
“Suç örgütü yöneticisi olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklu yargılanacak olan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, Trabzon’da bayram namazının ardından gazetecilere konuştu. Bahse konu olaylara dair “şiddetle” devam ettirdiği bir duasının olduğunu söyleyen Hasan İmamoğlu, ‘dua’ diyerek beddua etti.
Hasan İmamoğlu’nun sözlerine sosyal medyadan ve siyaset dünyasından sert tepkiler gelirken, pek çok kişi bu tarz bir bedduanın şahsi bir acının ötesine geçtiğini ve toplumsal bir nefret dili oluşturduğunu dile getirdi.
İNCİL'DEN ALINTI ÇIKTI
'Çocuğunun ciğerinin etini yemek' sözleriyle dikkat çeken beddua İncil'den alıntı çıktı.
NETANYAHU'DA BENZER CÜMLELERİ KULLANMIŞTI
Öte yandan İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 2023 yılında yaptığı bir konuşmada tahrif edilmiş Tevrat'tan yaptığı alıntıda korkunç bir benzetmede bulunarak İsrailoğulları'nın 3 bin yıl önce savaştığı Amâlika milletini Filistinlilere benzetti. Tahrif edilmiş Tevrat'taki bahsi geçen konuya dair Netanyahu'nun alıntıladığı ayetlerde ise şunlar yazıyor:
Çoluk çocuk katliam emrini Tevrat’tan veren Netanyahu'nun bu çıkışı sosyal medyada da gündem olmuştu.