İsmail Kılıçarslan'dan Hasan İmamoğlu'nun 'beddua seansı'na sert tepki: 'Bir tek FETÖ köpeklerinde rastlanır'

"Cahiliye Araplarının, Katolik Haçlıların, Sasanilerin falan kültürel genetiklerinde olan bir şeydir intikam için düşmanı öldürdürten sonra ciğerini çiğnemek. Ancak onlar bile "çocuğunun ciğerinden et yemeyi" bedduaya çevirmeyi akıl edememişlerdir sanırım. Literatürde bir tek FETÖ köpeklerinde rastlanacak bir beddua bu."