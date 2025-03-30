İsmail Kılıçarslan 'ölü ciğeri yemenin' eski pagan ve haçlı kültürlerinde yer aldığına dikkat çekti.
Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun yaptığı bedduaya tepki gösteren Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan "Literatürde bir tek FETÖ köpeklerinde rastlanacak bir beddua bu." dedi.
Ekrem İmamoğlu
hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürerken, babası
Hasan İmamoğlu
’nun bayram namazı çıkışında yaptığı açıklamalar tepki topladı.
Duyulmamış beddua
Duyulmamış beddua
Ekrem İmamoğlu’nun babası
"Bizleri perişanlığa sürükleyenler çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin!"
diyerek beddua etti.
İsmail Kılıçarslan'dan Hasan İmamoğlu'nun 'beddua seansı'na sert tepki: 'Bir tek FETÖ köpeklerinde rastlanır'
Gündem
30 Mart, Pazar
"Bir tek FETÖ köpeklerinde rastlanır"
"Bir tek FETÖ köpeklerinde rastlanır"
Hasan İmamoğlu’nun sözlerine sosyal medyadan ve siyaset dünyasından sert tepkiler gelirken, bir tepki de Yeni Şafak yazarı
İsmail Kılıçarslan
'dan geldi.
Ölü ciğeri yemenin cahiliye Araplarının, Katolik Haçlıların ve Sasanilerin kültürel genetiklerinde yer aldığını belirten Kılıçarslan, bedduadaki FETÖ izine dikkat çekti.
Kılıçarslan şunları yazdı;
"Cahiliye Araplarının, Katolik Haçlıların, Sasanilerin falan kültürel genetiklerinde olan bir şeydir intikam için düşmanı öldürdürten sonra ciğerini çiğnemek. Ancak onlar bile "çocuğunun ciğerinden et yemeyi" bedduaya çevirmeyi akıl edememişlerdir sanırım. Literatürde bir tek FETÖ köpeklerinde rastlanacak bir beddua bu."
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