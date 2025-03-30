Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İsmail Kılıçarslan'dan Hasan İmamoğlu'nun 'beddua seansı'na sert tepki: 'Bir tek FETÖ köpeklerinde rastlanır'

İsmail Kılıçarslan'dan Hasan İmamoğlu'nun 'beddua seansı'na sert tepki: 'Bir tek FETÖ köpeklerinde rastlanır'

15:3530/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsmail Kılıçarslan 'ölü ciğeri yemenin' eski pagan ve haçlı kültürlerinde yer aldığına dikkat çekti.
İsmail Kılıçarslan 'ölü ciğeri yemenin' eski pagan ve haçlı kültürlerinde yer aldığına dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun yaptığı bedduaya tepki gösteren Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan "Literatürde bir tek FETÖ köpeklerinde rastlanacak bir beddua bu." dedi.

Ekrem İmamoğlu
hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürerken, babası
Hasan İmamoğlu
’nun bayram namazı çıkışında yaptığı açıklamalar tepki topladı.

Duyulmamış beddua


Ekrem İmamoğlu’nun babası
"Bizleri perişanlığa sürükleyenler çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin!"
diyerek beddua etti.


YouTube
İsmail Kılıçarslan'dan Hasan İmamoğlu'nun 'beddua seansı'na sert tepki: 'Bir tek FETÖ köpeklerinde rastlanır'
Gündem
30 Mart, Pazar


"Bir tek FETÖ köpeklerinde rastlanır"


Hasan İmamoğlu’nun sözlerine sosyal medyadan ve siyaset dünyasından sert tepkiler gelirken, bir tepki de Yeni Şafak yazarı
İsmail Kılıçarslan
'dan geldi.

Ölü ciğeri yemenin cahiliye Araplarının, Katolik Haçlıların ve Sasanilerin kültürel genetiklerinde yer aldığını belirten Kılıçarslan, bedduadaki FETÖ izine dikkat çekti.


Kılıçarslan şunları yazdı;

"Cahiliye Araplarının, Katolik Haçlıların, Sasanilerin falan kültürel genetiklerinde olan bir şeydir intikam için düşmanı öldürdürten sonra ciğerini çiğnemek. Ancak onlar bile "çocuğunun ciğerinden et yemeyi" bedduaya çevirmeyi akıl edememişlerdir sanırım. Literatürde bir tek FETÖ köpeklerinde rastlanacak bir beddua bu."


#Ekrem İmamoğlu
#Hasan İmamoğlu
#İsmail Kılıçarslan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1-2-3-4-5 çocuklu ailelere yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır? Çocuk yardımı başvuru ekranı