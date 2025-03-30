Hasan İmamoğlu'nun bedduası sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi.
Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması devam ederken, babası Hasan İmamoğlu’nun söylediği sözler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bayram namazı çıkışında gazetecilere konuşan Hasan İmamoğlu’nun, “Çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin” şeklinde kin dolu beddua etmesi büyük tepki topladı. Vatandaş, söz konusu bedduayı, FETÖ elebaşı Gülen'in 17-25 Aralık kalkışmasında ettiği bedduaya benzetti.
Hasan İmamoğlu’nun sözlerine sosyal medyadan ve siyaset dünyasından sert tepkiler gelirken, pek çok kişi bu tarz bir bedduanın şahsi bir acının ötesine geçtiğini ve toplumsal bir nefret dili oluşturduğunu dile getirdi.
FETÖ'nün bedduası ile benzerliği dikkat çekti
FETÖ'nün bedduası ile benzerliği dikkat çekti
Kullanıcılar bedduayı, FETÖ elebaşı Gülen'in 17-25 Aralık sürecinde ettiği, "Allah onların evlerine ateşler salsın" bedduasına benzetti. Sosyal medya platformlarında,
“Beddua ile adalet sağlanmaz” ve “Nefret dili istemiyoruz”
gibi yorumlar yapıldı.
Türkiye Hasan İmamoğlu'nun bedduasını tartışıyor: Sosyal medyadan tepki yağdı
Gündem / İstanbul
30 Mart, Pazar
Birini anımsattı
Birini anımsattı
- "Beddua şekilleri birilerini anımsattı. Bilmukabele, dilim bile varmaz o söylediklerine. Aynen iade."
İki metrekare toprak bulamadı
İki metrekare toprak bulamadı
- "En son böyle beddua eden, bu vatanda cesedini gömdüreceği 2 metrekare toprak bile bulamadan öldü. Allah evlerine ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun dedi, amin diyen ne kadar gafil varsa evlerine ateş düştü, yuvaları yıkıldı, birlikleri bozuldu."
Bir yerden hatırlıyoruz
Bir yerden hatırlıyoruz
- "Beddua seanslarını bir yerden hatırlıyoruz. Beddua döner dolaşır, çıktığı yere gidermiş. İstanbul'un kaynaklarını soyup soğana çeviren, İstanbul'u 6 yılda kirli, pis, eskimiş bir şehre çeviren, gün yüzü güneş yüzü görmesin inşallah."
Ettiğiniz beddua su faturası geldiğinde size hediye olsun
Ettiğiniz beddua su faturası geldiğinde size hediye olsun
- "Hasan Bey, ettiğiniz beddua her gün toplu taşımaya bindiğimizde ve her ay su faturası geldiğinde size hediye olsun."
Aynı FETÖ taktiği
Aynı FETÖ taktiği
- "Çoluk çocuğu karıştıracak kadar zalim mahlukmuş. Beter olun."
- "Ettiğiniz beddualar gök kubbeden size ve sizin gibi düşünenlere geri gelsin."
- "Aynı FETÖ taktiği."
Senin oğluna 86 milyon beddua ediyor
Senin oğluna 86 milyon beddua ediyor
- "Hasan İmamoğlu senin oğluna 86 milyonluk Türkiye beddua ediyor. Haramzadeler..."
- "Hayırlı evlat yetiştirseydin. Tüyü bitmemiş yetimin malını çuvalla götürsünler sen beddua et. Yakın zamanda beddua edenlerin durumu ne oldu bir bakın. Haramzadeler."
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