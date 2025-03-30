Türkiye Hasan İmamoğlu'nun bedduasını tartışıyor: Sosyal medyadan tepki yağdı

"En son böyle beddua eden, bu vatanda cesedini gömdüreceği 2 metrekare toprak bile bulamadan öldü. Allah evlerine ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun dedi, amin diyen ne kadar gafil varsa evlerine ateş düştü, yuvaları yıkıldı, birlikleri bozuldu."