Villa satışları da şaibeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporu, İmamoğlu İnşaat’a ait Beylikdüzü’ndeki İnmari Prime Villa Projesi’nde ciddi usulsüzlükleri ortaya çıkardı. 2021'de teslim edilen proje, İmamoğlu İnşaat tarafından yüzde 50-50 paylaşım oranıyla inşa edildi. Proje kapsamında yapımı tamamlanan 18 villadan, arsa sahiplerine 9 villa düştü. Şirkete kalan 9 villadan 3’ünün satışında ise şüpheli bir süreç izlendi. İmamoğlu İnşaat’ın yaptığı villa satışlarının piyasa gerçekliğiyle örtüşmediğine dikkat çekilen raporda, bazı satışlarda doğrudan kamu kaynaklarının kullanıldığı ifade edildi. 3 satışın da İmamoğlu ile doğrudan bağlantılı kişilere yapılması da dikkat çekti. MASAK radarına takılan projenin detaylarında şunlar yer alıyor.

KÜLTÜR AŞ. VİLLA ALMIŞ

Projede yer alan 1 No'lu villa, Karsal Örme Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Köksal’a ait Carsal Reklamcılık’a satıldı. Bu satışa ilişkin 50 milyon TL para transferi yapılırken, villaların satın alınması sürecinde kullanılan paranın, şirket ve kişi hesapları arasında dolaştırılarak izi kaybettirilmeye çalışıldı. 50 milyon TL’nin Kültür AŞ.’den alınan ihale gelirinden sağlandığı, bu sebeple de paranın hesaplar arasında dolaştırılarak gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi.

PARA KENDİ KASASINA GİRDİ

Diğer villanın satışı da İmamoğlu AŞ. Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın eşi Selver Yılmaz’a yapıldı. Bu satışa ait ödemelerin bir kısmının nakit, bir kısmının ise İBB iştiraki AĞAÇ AŞ.’den GÜRÇAM Süs Bitkileri isimli şirkete aktarıldığı ortaya çıktı. Ödemenin hiçbir ortaklığı bulunmamasına rağmen Gürçam isimli şirketten Yiğit Gür isimli şahsın hesabına aktarıldığı tespit edildi. Yiğit Gür’ün Selver Yılmaz’ın kardeşi olduğuna dikkat çekilen raporda, Çam’ın hesabına yönlendirilen paraların İmamoğlu AŞ.’ye geri gönderildiği ortaya çıkarıldı.

TİCARİ AKLA UYGUN DEĞİL

Bir diğer villanın ise İmamoğlu İnşaat’ın taşeron olarak elektrik işlerini yaptığı tespit edilen Mahmut Gültekin’in satın aldığı belirlendi. Gültekin, İmamoğlu İnşaat’ın banka hesaplarına 13 milyon 312 bin TL yatırdı. Gültekin’in villa karşılığında İmamoğlu İnşaat’a verdiği mal ve hizmet karşılığında düzenlenen faturaların 2023 sonunda 9 milyon 600 bin TL, 2024 yılında ise 11 milyon 824 bin 270 TL tutarındaki faturaların tahsil edilmediği ortaya çıktı. Böylece 21 milyon 424 bin TL’lik alacağın villa bedeline mahsup edildiği belirtildi. İş insanının 2023’te 571 milyon 910 TL kar, 2024 yılında ise 564 milyon 710 TL kar beyan etmesine rağmen, toplamda 21 milyon TL’den fazla nakdi ve ayrıca tahsil edilmeyen alacaklar karşılığında taşınmaz edinmesinin ticari akla ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu değerlendirdi. Toplamda 21 milyon 612 bin TL tutarındaki taşınmaz alımlarını nakit ve kaynağı belirsiz paralarla yapması, bu işlemlerin suç geliriyle bağlantılı muvazaalı satışlar olduğu yönünde kuvvetli şüphe doğurduğu kaydedildi.

FİYATLANDIRMALAR TUTARSIZ

MASAK, söz konusu villa satışlarının fiyatlandırmasında bariz tutarsızlıklara vurgu yapıldı. CARSAL Reklamcılık adlı firmaya, bitişik nizamlı A1 numaralı 4 katlı villa için 50 milyon TL’lik fatura kesilirken, şüpheli Tuncay Yılmaz’ın eşi Selver Yılmaz adına, müstakil A6 numaralı 4 katlı villa için 21 milyon 330 bin TL’lik satış kaydedildi. Projenin elektrik işlerini taşeron olarak üstlenen Mahmut Gültekin adına ise A12 numaralı 3 katlı müstakil villa için 40 milyon TL’lik fatura düzenlendi. Müstakil 3 katlı villanın 40 milyon TL’ye el değiştirmesinin ticari hayatın olağan akışına açıkça aykırı olduğu değerlendirildi. MASAK, bu 3 taşınmaz satışının görünürde ticari satış işlemi gibi gösterildiğini, oysa hepsinin arka planında kamu kaynaklarının kullanıldığını, uydurma borç mahsuplarının yapıldığını ve kaynağı belirsiz nakitlerin sisteme sokulduğunu belirterek, işlemleri “muvazaalı” ve “suç geliri aklama şüphesi taşıyan ticari işlemler” olarak değerlendirdi.







