İmamoğlu'nun Avukatı Pehlivan ifadeye çağrıldı

Mehmet Pehlivan
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.
Pehlivan'ın ifade vermek üzere adliyeye gittiği belirtildi.
Pehlivan, 27 Mart'ta
"suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama"
iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Bir gün gözaltında kalan Pehlivan yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.
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