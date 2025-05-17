Beykoz’daki yolsuzluk ağır cezalık

CHP’li Beykoz Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturmada tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in 67 yıla kadar hapsi istendi. “İhaleye fesat karıştırma” ile “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu Başkan Köseler’in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 402 sayfalık fezlekede, Belediye Başkanlığı’nca bir kısım mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar nedeniyle yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki destek hizmetleri, işletme ve iştiraklerle sosyal yardım işleri müdürlüklerinin yapmış olduğu birçok mal ve hizmet alımında, ihalelerde açıklık, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik ilkelerine aykırı davranıldığı belirtilen fezlekede, birbiriyle irtibatlı aynı firmalardan dönüşümlü tekliflerin alındığı kaydedildi. Fezlekede, bazı ihale yüklenicisi firma ve teklif veren diğer firmalar arasında adres, akrabalık ve ortaklık düzeyinde organik bağ olduğu bilgisine yer verildi. Bazı mal ve hizmet kabullerinin açık hesap şeklinde ihalelerden önceki tarihlerde gerçekleştirildiği belirtilen fezlekede, belediye stok kayıtlarına göre eksik ya da hiç mal teslimi olmamasına rağmen ödeme yapılan ihalelerin olduğu ifade edildi.