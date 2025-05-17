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Beykoz’daki yolsuzluk ağır cezalık

Beykoz’daki yolsuzluk ağır cezalık

Haber Merkezi
04:0017/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
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Beykoz Belediyesi
Beykoz Belediyesi

Beykoz Belediyesi’ne yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘örgüt kurma suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Beykoz Başsavcılığı hazırladığı 402 sayfalık fezlekede Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in 67 yıl 3 aya kadar hapsini istedi. Fezleke ağır ceza mahkemesinde dava açılması için de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

CHP’li Beykoz Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturmada tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in 67 yıla kadar hapsi istendi. “İhaleye fesat karıştırma” ile “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu Başkan Köseler’in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 402 sayfalık fezlekede, Belediye Başkanlığı’nca bir kısım mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar nedeniyle yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Alaattin Köseler

ALINMAYAN MALIN PARASI ÖDENDİ

Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki destek hizmetleri, işletme ve iştiraklerle sosyal yardım işleri müdürlüklerinin yapmış olduğu birçok mal ve hizmet alımında, ihalelerde açıklık, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik ilkelerine aykırı davranıldığı belirtilen fezlekede, birbiriyle irtibatlı aynı firmalardan dönüşümlü tekliflerin alındığı kaydedildi. Fezlekede, bazı ihale yüklenicisi firma ve teklif veren diğer firmalar arasında adres, akrabalık ve ortaklık düzeyinde organik bağ olduğu bilgisine yer verildi. Bazı mal ve hizmet kabullerinin açık hesap şeklinde ihalelerden önceki tarihlerde gerçekleştirildiği belirtilen fezlekede, belediye stok kayıtlarına göre eksik ya da hiç mal teslimi olmamasına rağmen ödeme yapılan ihalelerin olduğu ifade edildi.


BAŞKAN ÖRGÜT KURUCUSU

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yolsuzluk örgütünün kurucusu, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Özel Kalem personeli Metin Ülgey'in ise yönetici olarak değerlendirildiği fezlekede, 26 şüphelinin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi. Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Fezleke, ağır ceza mahkemesinde kamu davası açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.


#CHP
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#Alaattin Köseler
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