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Beykoz Belediyesine bir soruşturma daha: 'Kaçak yapı' iddiaları sonrası düğmeye basıldı

Beykoz Belediyesine bir soruşturma daha: 'Kaçak yapı' iddiaları sonrası düğmeye basıldı

17:149/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
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Beykoz Belediyesi tarafından yüzlerce kaçak yapıya kapı numarası verildiği iddia edildi.
Beykoz Belediyesi tarafından yüzlerce kaçak yapıya kapı numarası verildiği iddia edildi.

CHP'li Beykoz Belediyesi'nin yüzlerce kaçak yapıya kapı numarası verdiği iddiaları üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında belediyeye gönderilen yazıyla, son bir yıl içinde bina ve dairelere tahsis edilen numaralara ilişkin tüm belgeler talep edildi. Ayrıca, verilen adres bilgilerinin doğruluğunu karşılaştırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı’ndan Beykoz ilçesine ait mekânsal adres kayıt sistemi verileri istendiği belirtildi.

CHP'li Beykoz Belediyesi ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında aralarında belediye başkanı Alaaddin Köseler, Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün de bulunduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine konulmuştu.


Bir soruşturma daha


Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı,
Beykoz Belediyesi
'nce yüzlerce kaçak yapıya kapı numarası verildiği iddiası üzerine yeni bir soruşturma için düğmeye bastı. Sosyal medya hesaplarında Beykoz Belediyesinde, yüzlerce kaçak yapıya kapı numarası verildiği iddiasının dile getirilmesi üzerine Beykoz Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.


Belediye personelinin isimleri talep edildi


Belediye Başkanlığından son bir yıl içinde bina ve dairelere verilen numaralar ile ilgili belgelerin gönderilmesinin istendiği, yine İçişleri Bakanlığından da mekansal adres kayıt sistemindeki Beykoz ilçesiyle ilgili verinin istendiği öğrenildi.


Beykoz Belediyesi'ne yazılan müzekkerede son bir yıl içerisinde bina ve dairelere verilen numaralar ile ilgili belgeler ve söz konusu işlemlerden son bir yıl içerisinde sorumlu olan belediye personelinin isimleri talep edildi. Kapı numarası özellikle elektrik, su, doğalgaz, telekom aboneliklerinin açılması; işyeri işletmelerinin ticaret siciline kayıt edilmesinde anahtar rol oynamakta.



Yolsuzluk soruşturması da devam ediyor


Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluklara ilişkin yürütülen ve iki ayrı operasyon yapılan soruşturmanın da tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi.Beykoz Başsavcılığı.nın kısa bir süre içerisinde 26 şüpheli hakkında fezleke düzenleyerek Anadolu cumhuriyet Başsavcılığı'na göndereceği öğrenildi. Soruşturma kapsamında 13 tutuklu, 3 tutuklamaya yönelik yakalama kararı ve 10 adli kontrol kararı bulunuyor.




#Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı
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