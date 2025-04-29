CHP’de istifaları önleme komisyonu

CHP, İBB’de ortaya saçılan yolsuzluğun teşkilatta çözülmeye dönüşmemesi için çare arıyor. Belediye meclislerinde olası istifaların önüne geçmek için Genel Merkez, milletvekillerinden oluşan özel bir komisyon oluşturdu. Örgütlerden ve yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcıları ile görüşerek yapılan görevlendirmelerden sonra vekiller Genel Merkez adına illere giderek belediye başkanları ve meclis üyeleriyle görüştü. İstifa edilmemesi, parti içinde birlik olunması uyarısı yapıldı. Telkinlerde bulunan vekiller, istedikleri karşılığı alamadı. Ancak Genel Merkez komisyona göreve devam talimatı verdi. İddialara göre Beykoz istifa beklenen adreslerden biri. CHP’li 18 meclis üyesi olan Beykoz’da bunlardan 4’ünün istifası gündemde. Karmaşanın olduğu yer sadece Beykoz’la da sınırlı değil. Genel Merkez’e ulaşan iddialara göre Adana, Mersin ve Manisa Büyükşehir belediyeleri ile Manisa’nın Şehzadeler ve Yunus Emre belediyelerinde de rahatsızlık var. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde meclis üyeleri, Başkan Zeydan Karalar’ın ekibi ve Genel Merkez’in ekibi olarak ikiye bölündü. Söz konusu diğer belediyelerde de meclis üyelerinin Genel Merkez’e muhalefeti söz konusu.