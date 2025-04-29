Emniyet: Belediye jammer kullanamaz

Emniyet Genel Müdürlüğü, belediye başkanları ve belediyelerin, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmadığını açıkladı. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 12 Ekim 2024’te Le Meridien Otel’de para kasalarıyla yaptığı gizli toplantıda korumaların taşıdığı valizlerde jammer olduğu iddia edilmişti. Emniyet, jammer kullanım usulleri ve cezai yaptırımları ile ilgili açıklama yaptı.





TSK, JANDARMA VE EMNİYET KULLANABİLİR

Frekans kesici cihazları yalnızca belirli kamu kurum ve kuruluşlarının kullanabileceği, belediye başkanları ve belediyelerin bu yetkiye sahip olmadığı vurgulanan açıklamada Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 2. maddesi ve ilgili fıkraları hatırlatılarak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi kurumların yanı sıra Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kamu düzeni ve milli güvenliği sağlamak amacıyla frekans kesici kullanabileceği kaydedildi.





BELEDİYELER KAPSAM DIŞINDA, KULLANIMI SUÇ

Açıklamada, belediye başkanları ve belediyelerin, kanun kapsamında frekans kesici kullanabilecek kişi veya kurumlar arasında yer almadığına dikkat çekildi. Ayrıca, yetkisiz kişi ve kurumlar tarafından haberleşmenin kesilmesinin, Türk Ceza Kanunu’nun 124. maddesi uyarınca suç teşkil ettiği hatırlatıldı.





KORUMALARA JAMMER EĞİTİMİ VERİLMİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü, herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik jammer kullanımına ilişkin eğitim verilmediğini de duyurdu. Böylelikle CHP'nin kamuoyunda oluşturmaya çalıştığı bilgi kirliliğinin de önüne geçildi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, özellikle yerel yönetimlerin veya özel kişi ve kurumların frekans kesici cihazları izinsiz kullanması hem yasal hem de cezai sorumluluk doğurabilir.



