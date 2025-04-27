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CHP’de kulisler erken başladı

CHP’de kulisler erken başladı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0027/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Tekin Bingöl - Gürsel Erol - Sezgin Tanrıkulu
Tekin Bingöl - Gürsel Erol - Sezgin Tanrıkulu

CHP’de olağanüstü kurultayın ardından genel merkezde muhalif isim kalmazken, muhalif kanadın etkin olduğu tek yer olan TBMM’de ise gözler başkanlık divanı seçimlerine çevrildi. Mayıs ayında yapılacak Meclis başkanlık divanı seçimleri için kulislerde 4 isim konuşuluyor. Mevcut TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca görevine devam etmek isterken, aday olması beklenen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise şimdiden kulis yapmaya başladı. Milletvekillerine yönelik adaylık çalışmalarına başlayan Erol, milletvekillerinin odasına çikolata gönderdi.


BİNGÖL’ÜN 200 KADAR DELEGESİ VAR

Yaklaşık 200 kadar delegesi bulunduğu kaydedilen Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün de adaylığı konuşuluyor. 28’inci dönemde TBMM Başkanlığı için CHP’nin adayı olan Bingöl’ün bu defa Karaca’nın yerine geçmek istediği belirtiliyor. Terörsüz Türkiye sürecinden dolayı da Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun da adı başkanlık için geçiyor.


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