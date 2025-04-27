Dönüşüm parasını da çaldılar

Eksi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm vaatlerine karşın belediye imkanlarını sosyal konut ve sağlam yapı inşa etmek yerine kendi yandaşlarına peşkeş çekmiş. İstanbul’da meydana gelen 6.2’lik deprem, şehirde kentsel dönüşüm aciliyetini bir kez daha hatırlatırken, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bütçesinden kentsel dönüşeme ayrılan payı yüzde 84 azalttığı anlaşıldı.





YÜZDE 4,2’DEN YÜZDE 0,8’E DÜŞÜRDÜ

AK Parti döneminde hazırlanan İBB 2018 bütçesinin yüzde 5,5’i, 2019 bütçesinin ise yüzde 4,2’si kentsel dönüşüme ayrıldı. 2019’da başkanlık koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu döneminde bu oran yıldan yıla eridi. İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin son 5 senede kentsel dönüşüme ayırdığı bütçenin oranlarıysa şöyle: 2020’de yüzde 1,2. 2021’de yüzde 0,8. 2022’de yüzde 1,1. 2023’te yüzde 1,5. 2024’te yüzde 1 ve 2025 ise yalnızca yüzde 0,89.





5 KAT FAZLA KONUT DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİRDİ

Bu yıl kentsel dönüşüme 3 milyar 700 milyon lira bütçe belirleyen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2025 yılı Büyükşehir Belediyesi bütçesinin yalnızca yüzde 0,89’unu dönüşüme ayırdı. Bütçeye göre Kiptaş’ın, İstanbul’da 2 bin 466 konutu dönüştürmesi bekleniyor. Ancak, AK Parti döneminde düzenlenen bütçe planlamaları devam ettirilmiş olsaydı, sadece bu yıl 17 milyar 430 milyon lira kentsel dönüşüme ayrılabilir ve 4,7 kat fazla konut dönüştürülebilirdi.





564 MİLYAR TL’LİK BÜTÇEDEN 3,7 MİLYAR TL

Resmi kuruluşların tespitlerine göre; İstanbul’da 1,5 milyon civarında riskli konut var ve bu konutların 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. İstanbul için hayati önem teşkil eden kentsel dönüşüme gözlerini kapatan İBB yönetimi, belediye iştiraki Kiptaş üzerinden sosyal konut dönüştürme imkanı var. İBB’nin 2025 yılı bütçesinin büyüklüğü 415 milyar olarak belirlendi. İSKİ ve İETT gibi iştiraklerde dahil edildiğinde İBB’nin bütçesi 564 milyar TL’ye çıkıyor. Ancak İmamoğlu’nun sunumunu yaparken ballandıra ballandıra anlattığı bütçeden kentsel dönüşüme ayrılan para 3 milyar 700 milyon lira.





ACİL YIKILMAYI BEKLEYEN 600 BİN KONUT VAR

İstanbul’da inşaat maliyeti metrekare birim fiyatı ortalama 30 bin lira civarında bulunuyor. Kiptaş ise dönüşüne aracılık ettiği vatandaşlara ortalama 80 metrekarelik evler veriyor. Buna göre Kiptaş’ ürettiği konutların arsa hariç yapım maliyeti 2,4 milyon TL’ye tekabül ediyor. Kiptaş konut inşa maliyetinin en fazla yüzde 65’ini karşılıyor ve konut başına 1 milyon 560 bin lira destek veriyor. İBB yönetimi, yılki bütçeden kensel dönüşüme ayrılan 3,7 milyar liranın hepsini kullanmayı başarsa bile ancak 2 bin 466 konut üretebilecek. Ancak geçmiş yıllardaki performansına ve bitirilip teslim edilen konut rakamlarına bakıldığında İBB’nin dönüşüm için ayırdığı parayı amacına uygun harcamadığı görülüyor.





REKLAMA AYRILAN KAYNAK KENTSELIN 2 KATI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçeleri incelendiğinde dikkat çeken bir durum daha var. Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm uygulamalarına ayrılan kaynağı yıldan yıla azaltan İmamoğlu ve ekibi, tanıtım ve medya işlerine yönelik bütçeyi ise tam tersine yıldan yıla artırmış. 2025 yılı bütçesinden Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na 7 milyar 45 milyon 19 bin TL kaynak ayrıldı. İmamoğlu ve ekibinin reklam ve tanıtım işlerine ayrılan paranın İstanbul’un kentsel dönüşüme ayrılan paranın neredeyse iki katı alması dikkat çekiyor.



