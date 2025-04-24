CHP'li İBB ile İstanbul'da dönüşüm durdu: Yapmadı yapılanı da engelledi

Arnavutköy’deki 24 bin konutluk sosyal projeyi Kanal İstanbul ile ilişkilendirip ‘lüks’ konut olarak sunan CHP, yönetimindeki İBB ile yeni konut üretemediği gibi yürütülen projeleri de yargıya giderek engelliyor. İstanbul’da olası bir büyük depremde 13 bin 497 binanın çok ağır, 34 bin 336’sının ağır, 146 bin 512’sinin orta ve 301 bin 524 binanın ise hafif hasar alacağı öngörülüyor. Bu tablo, yaklaşık 600 bin konutun riskli durumda olduğunu ortaya koyuyor. Ancak İBB, şimdiye kadar yalnızca 35 bin binayı tarayabildi ve bunların içinden 15 bininin riskli olduğunu belirledi. Geriye kalan yüzbinlerce riskli konut ise hala belirsizliğini koruyor.





SADECE 35 BİN BİNAYI TARAMIŞLAR

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 seçim kampanyasında 5 yılda 100 bin konutu dönüştürme vaadinde bulunmuş, daha sonra bu sayıyı 125 bine çıkarmıştı. Ancak geçen 5 yıl sonunda yalnızca 2 bin 330 bağımsız birim dönüştürülebildi. Oysa sadece 6 Şubat depremlerinden sonra bile dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıkmıştı. İBB’nin yeni proje üretme konusundaki yetersizliğinin yanında, önceki yönetim dönemlerinde başlatılan projelere yönelik olumsuz tutumu da dikkat çekiyor. Bayrampaşa Sağmalcılar Cezaevi dönüşüm projesi kapsamında 2 bin 277 konut inşa edildi. Ancak İmamoğlu yönetimi, hak sahiplerinin yalnızca yüzde 10’u ile anlaşma sağlayabildi. Yaklaşık 500 daire hala boş durumda.





PROJELERE PEŞ PEŞE DAVALAR

İBB yönetimi yalnızca yeni projelerde yetersiz kalmadı; aynı zamanda devam eden projelerin önüne de taş koydu. CHP’li meclis üyeleri ve İBB yönetimi tarafından, İstanbul’un dört bir yanındaki kentsel dönüşüm projelerine toplam 54 dava açıldı. Esenler’de 60 bin konutluk büyük dönüşüm projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), TMMOB, Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP’li meclis üyeleri tarafından açılan toplam 11 dava ile yargıya taşındı. Beyoğlu’ndaki Tarlabaşı 360 ve Okmeydanı dönüşüm projeleri ise davalar sebebiyle tam 10 yıl gecikmeyle, ancak 2016 yılında onaylanabildi. Gaziosmanpaşa ve Tuzla ilçelerinde de toplam 26 dava açıldı; bu davalar projelerin ilerleyişini büyük ölçüde engelledi. Üsküdar’da ise Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki dönüşüm çalışmaları, açılan davalar sonucu neredeyse tamamen durdu.



