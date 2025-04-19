Köstebek şüphesi: İBB operasyonunu kim haber verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas suskunluğunu bozdu. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Abbas, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade vererek her şeyi anlattı. Para trafiğini isim isim, rakam rakam anlatıp İBB’deki yolsuzluk ağını ifşa eden Abbas, “yurt dışı çıkış yasağı” ve “konutu terk etmeme” adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Paravan ihaleler, gizli para akışları, medya üzerinden seçim kampanyaları, yurt dışı yatırımlar ve tehdit-şantaj döngüsüyle örülmüş dev bir yapıyı gözler önüne seren Abbas’ın açıklamaları, İBB’deki çözülmenin en kritik eşiği oldu.





43 MİLYON LİRA ÖRTÜLÜ HARCAMA

Kültür A.Ş.’ye 14 Aralık 2020’de Genel Müdür olarak atanan Abbas, 2023 yılı sonunda başlatılan Dijital Deneyim Merkezi Müzesi projesine ilişkin dikkat çeken bilgiler verdi. Projenin arkasında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un olduğu bilgisini veren Abbas, Londra’da yaptığı bir görüşmede, kullanılan teknolojinin eski olduğunu öğrenince şüphelendiğini dile getirdi. Dijital müze projesine dair kayıtlarda 43 milyon TL’lik harcama yer aldı. Bu meblağ içinde 7 milyon TL havalandırma ve çatı, 8 milyon TL cam değişimi, 22 milyon TL işçilik ve 6 milyon TL’lik kayıtsız ödeme bulunuyor. Tüm bu kalemler, resmiyette Kültür AŞ’nin bütçesine dahil edildi.





DOĞRUDAN 13 MİLYON TL İSTEDİLER

Abbas, Murat Ongun ve İBB Meclis İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız’ın, Dijital Müze projesinde çalışan firmadan, 10 milyon TL, Zeytinburnu CHP adayına destek için 2 milyon TL ve seçim çalışanlarına yemek desteği için 1 milyon 250 bin TL olmak üzere doğrudan 13 milyon 250 bin lira istediğini söyledi. Bu rakamın kendisine net şekilde iletildiğini, ancak paranın kimlere gittiğini bilmediğini ifade eden Abbas, transferleri Barış Kılıç’ın gerçekleştirdiğini tahmin ettiğini belirtti: “2024 seçimlerine aylar kala tüm iştiraklerin katıldığı bir toplantıda medya fonu oluşturuldu. Kültür A.Ş. aracı firmaya 9-10 milyon TL gönderdi. Bu toplantıda tüm firmalara ne kadar ödeme yapılacağı Ertan Yıldız tarafından belirlendi. Hatta bazı şirketlerden Ramazan yardımı adı altında doğrudan para toplanması istendi.”





38 MİLYON LİRALIK AÇIK

Sayıştay raporu hazırlanmadan önce yapılan hesaplamalarda 38 milyon TL’lik açık ortaya çıktı. Abbas’ın ifadesine göre Murat Ongun bu açığın alt yüklenicilere kapattırılacağını ve raporda sorun olmayacağını söyledi. Abbas ise bu süreçte İBB Teftiş Kurulu’na resmi dilekçe vererek dijital müzenin denetlenmesini talep etti. Murat Abbas’ın ifadesine göre, Ongun’un yanında projeye dahil edilen bazı isimler Atina ve Berlin’de evler satın aldı. Barış Kılıç’ın Hollanda’da tekne aldığı ve bu tekneyi Türkiye’ye nasıl getireceğini sorduğu bilgisi, projenin firmasıyla yapılan bire bir görüşmede Abbas’a iletildi. Bu sürede Abbas’ın yardımcısı da Moda’daki kiralık evini satın aldı.





Köstebek var

Olası operasyona karşı hazırlık toplantısı yapıldığını anlatan Abbas, İBB yetkililerinin 10 gün önce operasyondan haberdar olduğunu ortaya koydu. 9 Mart 2025’te Kültür A.Ş.’de hazırlık toplantısı yapıldığını söyleyen Abbas, bir avukatın yönettiği toplantıda, İBB’ye olası operasyon ihtimalinin masaya yatırıldığını ifade etti. Abbas, “Bu toplantıda Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında sınırlı bilgi verilmesi, tüm çalışanların ağız birliği yapması kararlaştırıldı. Olası operasyonda Kültür A.Ş. özelinde hangi avukatların kimi müdafaa edeceği önceden belirlendi” dedi. Belirlenen avukata toplantıda vekalet verdiğini söyleyen Abbas, bu avukatın hem emniyet hem de adliye sürecinde yanında olduğunu kaydetti. Abbas, “Bu toplantının ardından yardımcım Doğan Hamit Doğruer’den işleyişe dair detayları öğrendim. Ongun’un talimatıyla ihalelerin nasıl şekillendiğini, kimin kazanacağının önceden belirlendiğini ve paraların nasıl aktarıldığını bizzat yardımcım bana söyledi” diye konuştu. Köstebek iddiası, Murat Ongun gözaltına alındığında da gündeme gelmişti. Şafak vakti gözaltına alınan Ongun’un o saatte yanında avukatı vardı.



