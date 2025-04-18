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İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Emre Serkan Bayraktar tahliye edildi

İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Emre Serkan Bayraktar tahliye edildi

15:3118/04/2025, Cuma
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Emre Serkan Bayraktar, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan
Ekrem İmamoğlu
ve 100 zanlı hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, soruşturmanın tutuklu şüphelilerinden Emre Serkan Bayraktar'ın, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.




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