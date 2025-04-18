Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas tahliye edildi

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu Kültür A.Ş Müdürü Murat Abbas adli kontrolle tahliye edildi. Murat Abbas'ın etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 100 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Etkin pişmanlıktan faydalandı
Murat Abbas'ın etkin pişmanlıktan faydalandığı ve itirafçı olduğu öğrenildi.
Abbas, 23 Mart’ta İBB odaklı soruşturmalarda ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.