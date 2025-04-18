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Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas tahliye edildi

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas tahliye edildi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:3718/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İBB Kültür A.Ş. Genel müdürü Murat Abbas.
İBB Kültür A.Ş. Genel müdürü Murat Abbas.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu Kültür A.Ş Müdürü Murat Abbas adli kontrolle tahliye edildi. Murat Abbas'ın etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 100 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.


İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Kültür A.Ş. Genel müdürü
Murat Abbas
ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Murat Abbas -Ekrem İmamoğlu

Etkin pişmanlıktan faydalandı


Murat Abbas'ın etkin pişmanlıktan faydalandığı ve itirafçı olduğu öğrenildi.


Abbas, 23 Mart’ta İBB odaklı soruşturmalarda ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.



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