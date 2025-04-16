İBB böyle battı: Elini işe sürmeden 5,5 milyar

“A şahsı ihaleyi almış. Elini hiç sürmeden B şahsına bu ihaleleri devretmiş ve B şahsı bu işleri yapmış. İkisinin arasındaki fiyat farkı ne kadar biliyor musunuz? 5 milyar 533 milyon 988 bin 877 lira. Bu ne? Bu, işi yapmayacak firma ihaleyi almış, başka birisine yaptırmış, belediyeden 5 milyar 533 milyon 988 bin lira daha fazla para almış. Eğer gerçekten işi yapana belediye ihaleyi vermiş olsa bu para belediyenin kasasında kalacaktı.”