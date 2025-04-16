İBB böyle battı: Elini işe sürmeden 5,5 milyar

AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar’ın Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleşen meclis toplantısında paylaştığı bilgiler, İBB’nin nasıl batırıldığını ortaya koydu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) güncel borcu dudak uçuklattı. AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar’ın Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleşen meclis toplantısında paylaştığı bilgiler, İBB’nin nasıl batırıldığını ortaya koydu. 2018 sonu itibarıyla İBB’nin toplam borcunun 26 milyar 760 milyon lira olduğunu kaydeden Kaynar, CHP yönetime geldikten sonraki süreçte borcun bugün 215 milyar 297 milyon liraya yükseldiğini söyledi.
Kaynar,
“Borç yüzde 704,54 artmış. İSKİ ve İETT'nin de borcunu dahil ettiğinizde toplam borç 264 milyar 916 milyon lira”
dedi.
İBB'nin 2024 bütçesinin yüzde 21 artırılarak 258 milyara çıkartıldığını hatırlatan Kaynar, konser, yemek, kokteyl, organizasyon, araç kiralama, temsil tanıtma giderleri, personel harcamaları gibi kalemlerin yüzde 98,68 arttığı, metro yatırımı ve kamulaştırmalar gibi giderlerin yüzde 8,4 azaltıldığını ifade etti.
İHALE İŞİ YAPACAK FİRMAYA VERİLMİYOR
İHALE İŞİ YAPACAK FİRMAYA VERİLMİYOR
Sadece bir ihalede konser ve dans gibi işlere 1 milyar 345 milyon lira ödendiğini anlatan Kaynar’ın taşeron sistemine yönelik verdiği örnek ise belediyenin adeta soyulduğunun ispatı oldu:
“A şahsı ihaleyi almış. Elini hiç sürmeden B şahsına bu ihaleleri devretmiş ve B şahsı bu işleri yapmış. İkisinin arasındaki fiyat farkı ne kadar biliyor musunuz? 5 milyar 533 milyon 988 bin 877 lira. Bu ne? Bu, işi yapmayacak firma ihaleyi almış, başka birisine yaptırmış, belediyeden 5 milyar 533 milyon 988 bin lira daha fazla para almış. Eğer gerçekten işi yapana belediye ihaleyi vermiş olsa bu para belediyenin kasasında kalacaktı.”
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