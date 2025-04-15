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CHP'nin şaibeli kurultayı: Ekrem İmamoğlu ile 86 kişinin ifadeleri alınıyor

CHP'nin şaibeli kurultayı: Ekrem İmamoğlu ile 86 kişinin ifadeleri alınıyor

13:3015/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 86 şüphelinin ifadesi alınıyor
Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 86 şüphelinin ifadesi alınıyor

CHP'nin 38. Olağan Genel Kurultayı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılğı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 86 şüphelinin ifadelerinin alınmasına başlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği 38. Olağan Kurultay'a dair yürütülen soruşturmada yeni bir safhaya geçildi.

İfadeleri alınıyor

Soruşturma kapsamında, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 86 kişinin ifadesine başvurulmaya başlandı.

Edinilen bilgilere göre, şüphelilerle ilgili MASAK raporları, SGK dökümleri, tapu kayıtları gibi pek çok resmi evraka erişilmesi için ilgili kamu kurumlarıyla yazışmalar yapıldı.


Kişilerin mal varlıklarına yönelik detaylı incelemeler de soruşturma dosyasına eklendi.



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