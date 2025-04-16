Özel böyle seçildi: Şaibeli kurultay delegelerinden şok ifadeler

CHP'nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultayı'nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 86 kişi hakkında şüpheli sıfatıyla ifade alma işlemleri başlatıldı. Bugüne kadar 21 kişi de tanık sıfatıyla ifade verdi. Tanık beyanlarıyla birlikte MASAK raporu, SGK ve tapu kayıtları ile diğer belgeler de dosyaya eklendi. Şaibeli kurultaya yönelik CHP’li

3 ismin savcılığa gelerek kendi rızalarıyla verdiği ifadelere ulaşıldı. Şaibenin bizzat tanığı olan kritik 3 isim, delegelere para ve market kartı dağıtıldığını, imzaların menfaat karşılığı toplandığını, bazı isimlerin şantajla yönlendirildiğini anlattı.





İMAMOĞLU ÇAĞIRDI

Kurultaydan 1 hafta önce İstanbul’a davet edildiğini söyleyen CHP 37'nci Dönem Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, CVK Park Boshphorus Hotel’de İmamoğlu, CHP Milletvekili Özgür Karabat ve CHP’li Meclis Üyesi Metin Kaya ile toplantı yaptıklarını anlattı. Uyanık, “Ekrem İmamoğlu Özgür Özel’i desteklememi istedi. Diğer detayları Özgür Karabat’la halletmemi söyledi. İmamoğlu benim Bitlis, Doğu ve Güneydoğu illerindeki delegelerdeki etkimi biliyor. Özel lehine delegeleri ikna etmemi istedi. Toplantıdan sonra Ankara’ya döndüm, kurultay öncesi TBMM’ye giderek Özgür Karabat’ın odasında görüştük. Ben ‘Delegelere Özgür Özel’e oy vermeleri karşılığında ne vereceksiniz’ diye açıkça sordum. Karabat içinde 100 bin TL olan kargo poşetini delegelere dağıtmam üzere bana verdi” dedi.

Veysi Uyanık - Kemal Kılıçdaroğlu





KAPINDA DOMUZ EKSİK

Delegelere dağıtmak üzere kendisine market alışveriş kartı da verildiğini ifade eden Uyanık, 1 gün sonra Karabat’ın şoförünün arayıp “fazla verildiği gerekçesiyle kartları geri istediğini” söyledi. Kartların İSKİ Koordinatörü İlyas Şahin aracılığıyla alındığını belirten Uyanık, “İlyas Şahin, Baki Aydöner’i (38. Kurultay’da PM Üyesi) arayıp telefonu bana verdi. Aydöner, ‘Abi market kartlarının fazlasını sana yanlışlıkla vermişler, daha 10-15 ile dağıtacağız, kutunun içinde 1 milyon 500 bin TL’lik market kartı var, senin durumun iyi, kapında bir domuzun eksik’ dedi. Ben de ‘Kapımda bir tek sen eksiksin’ diye karşılık verdim” dediğini aktardı. Muş Delegesi Arif Adanur’u Özgür Özel lehine kendisinin ikna ettiğini kaydeden Uyanık, imzaları Akçam Plaza’daki seçim ofisinde CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’ye teslim ettiğini söyledi. Uyanık, kurultaydan sonra Karabat’a kimlere kart ve para dağıttığını ismen bildirdiği, Muş Delegesi Adanur’un ablasının da İSKİ’de işe alındığı bilgisini verdi.





Biz imzaladık Sevinç paylaştı

CHP’nin Erzurum Uzundere İlçe Başkanı Yusuf Gögerkaya, Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş’in, Özel ve Kılıçdaroğlu için iki ayrı liste yaparak delegelere imzalattığı bilgisini verdi. Kurultaydan 1 gün önce Balıkhan Restoran’a gittiklerini anlatan Gögerkaya, “Restorandan sonra Ankara’da bir pavyona gittik. Alkol alıp eğlendik. Saat 02.00 civarı Serhat Can Eş, bizi dışarı çağırdı. “Benim imzalarınızı alıp bir yere göndermem lazım” dedi. Cebinden para çıkardı, bana 1000 dolar uzattı.

Yusuf Gögerkaya

İleride delil olarak kullanmak amacıyla aldım. Bu parayı hiç kullanmadım” diye konuştu. Yakutiye İlçe Başkanı Erturan Alagöz’e 1500 dolar verildiğini ifade eden Gögerkaya, kendilerine verilen evrakları imzaladıktan 20 dakika sonra gazeteci Şaban Sevinç’in sosyal medyadan bu evrakı paylaştığını söyledi. CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’na da katılan Gögerkaya, Balıkhan Restoran’a yeniden davet edildiğini, gitmediği için Eş ile tartıştığını, hatta Eş’in ilçe başkanlığı görevinden alınması için kendisini şikayet ettiğini belirtti.



