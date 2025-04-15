CHP’li ilçeler alarm veriyor: Eyüpsultan’da üç aylık ikramiyeler yatmadı

CHP’li Eyüpsultan Belediyesi’nde personelin 15 Nisan’da ödenmesi gereken üç aylık ikramiyeleri yatırılmadı. Maaş zam farklarını da alamayan belediye personeline, ödeme için “en kısa zamanda” ifadesini içeren kısa mesaj gönderildi.
Personeli bilgilendiren mesaj: Tarih yok belirsizlik var
Eyüpsultan Belediyesi’nin personele gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:
Bu mesaj, hem kamuoyunda hem de çalışanlar arasında belediyenin nakit akışıyla ilgili soru işaretlerini artırdı.
Zam farkları da ödenmedi
Belediye çalışanlarının bir diğer beklentisi olan geriye dönük 3 aylık maaş zam farkları da hala ödenmedi. Bu durum, belediyenin yalnızca ikramiyede değil, maaşlarda da ödeme sorunu yaşanabileceğini ortaya koyuyor.
Geçtiğimiz ay da maaşlar gecikmişti
Mart ayında Eyüpsultan Belediyesi tarihinde ilk kez memur maaşları geç yatırılmıştı. Normalde her ayın 15’inde ödenen maaşlar, mart ayında 10 gün gecikmeyle hesaplara yatmış, bu durum personel arasında büyük rahatsızlık yaratmıştı.
Personel kaygılı, kamuoyu açıklama bekliyor
Süreç hakkında henüz belediye yönetiminden kapsamlı bir açıklama yapılmış değil. İkramiyelerin ne zaman yatırılacağı, zam farklarının ne zaman ödeneceği belirsizliğini koruyor. Bu durum, Eyüpsultan Belediyesi’ndeki personelin hayatını zorlaştırırken, “sıradaki kriz hangi belediyede yaşanacak?” sorusunu akıllara getiriyor.