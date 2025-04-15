CHP’li ilçeler alarm veriyor: Eyüpsultan’da üç aylık ikramiyeler yatmadı

CHP’ye geçen Eyüpsultan Belediyesi ’nde mali sıkıntı iddiaları her geçen gün güçleniyor. Üsküdar Belediyesi’nde yaşanan maaş krizinin ardından bu kez Eyüpsultan Belediyesi’nde 15 Nisan’da ödenmesi gereken üç aylık ikramiyeler yatırılmadı. Belediye personeline gönderilen kısa mesajla, ödeme için “en kısa zamanda” ifadesi kullanıldı.





Personeli bilgilendiren mesaj: Tarih yok belirsizlik var





Eyüpsultan Belediyesi’nin personele gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:





"Çok kıymetli personelimiz;





15 Nisan’da ödenecek 3 ayda bir ödenen 15 günlük ikramiyeniz en kısa zamanda ödenecektir. Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."





Bu mesaj, hem kamuoyunda hem de çalışanlar arasında belediyenin nakit akışıyla ilgili soru işaretlerini artırdı.









Zam farkları da ödenmedi





Belediye çalışanlarının bir diğer beklentisi olan geriye dönük 3 aylık maaş zam farkları da hala ödenmedi. Bu durum, belediyenin yalnızca ikramiyede değil, maaşlarda da ödeme sorunu yaşanabileceğini ortaya koyuyor.

















Geçtiğimiz ay da maaşlar gecikmişti





Mart ayında Eyüpsultan Belediyesi tarihinde ilk kez memur maaşları geç yatırılmıştı. Normalde her ayın 15’inde ödenen maaşlar, mart ayında 10 gün gecikmeyle hesaplara yatmış, bu durum personel arasında büyük rahatsızlık yaratmıştı.





Personel kaygılı, kamuoyu açıklama bekliyor





Süreç hakkında henüz belediye yönetiminden kapsamlı bir açıklama yapılmış değil. İkramiyelerin ne zaman yatırılacağı, zam farklarının ne zaman ödeneceği belirsizliğini koruyor. Bu durum, Eyüpsultan Belediyesi’ndeki personelin hayatını zorlaştırırken, “sıradaki kriz hangi belediyede yaşanacak?” sorusunu akıllara getiriyor.











