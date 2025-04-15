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CHP lideri Özel Avrupa Birliği büyükelçileriyle görüştü

CHP lideri Özel Avrupa Birliği büyükelçileriyle görüştü

00:5415/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Özgür Özel, AB büyükelçileri ile bir araya geldi.
Özgür Özel, AB büyükelçileri ile bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanması sonrası vatandaşı sokağa çağırıp Batı medyasına Türkiye'yi şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geldi.

İBB'deki yolsuzluklara ilişkin başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı.

Bu olayın hemen ardından, halkı sokaklara çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir taraftan da Batı medyasına ardı ardına röportajlar vererek Türkiye'yi eleştirdi.

BBC, CNN, Deutsche Welle ve The Economist gibi küresel medya kuruluşlarına açıklamalar yapan Özel, İngiliz The Guardian'a, "Dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız" diyerek sitem etmişti.

Özel Avrupa Birliği büyükelçileriyle görüştü

Özel, bugün dikkat çeken bir görüşme yaptı. CHP lideri, AB üye ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geldi.

Özel, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve AB üye ülkelerinin büyükelçileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

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