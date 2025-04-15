CHP lideri Özel Avrupa Birliği büyükelçileriyle görüştü

İBB'deki yolsuzluklara ilişkin başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı.

Bu olayın hemen ardından, halkı sokaklara çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir taraftan da Batı medyasına ardı ardına röportajlar vererek Türkiye'yi eleştirdi.

BBC, CNN, Deutsche Welle ve The Economist gibi küresel medya kuruluşlarına açıklamalar yapan Özel, İngiliz The Guardian'a, "Dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız" diyerek sitem etmişti.

Özel Avrupa Birliği büyükelçileriyle görüştü

Özel, bugün dikkat çeken bir görüşme yaptı. CHP lideri, AB üye ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geldi.