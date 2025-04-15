Hamza Doğan AK Parti'ye katıldı.
CHP'nin boykot çağrısına sert tepki gösteren esnaf Hamza Doğan, partisinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Doğan, "Kendi ürünlerimize boykot çağrısı yapmak vatana ihanettir" sözleriyle tepkisini dile getirirken, AK Parti'ye katıldığını AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi, İBB ve Ekrem İmamoğlu'nun 560 milyar liralık yolsuzluk ve rüşvet çarkını algı operasyonlarıyla kapatmaya çalıştı.
Sokak provokasyonlarıyla ülkedeki huzur ve güven ortamını bozmayı hedefleyen CHP, şimdi de Türkiye ekonomisini hedef aldı.
2 Nisan'da yapılması planlanan
"2 Nisan'da alışveriş yapmıyoruz"
boykotuna ise vatandaşlardan tepki yağmıştı.
Boykot çağrısında tepki göstererek CHP kartını kırmıştı: O isim AK Parti'ye katıldı
Gündem / Politika
15 April, Tuesday
- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan boykot çağrısı, CHP'li esnafı isyan ettirmişti. CHP üyesi olduğunu belirten esnaf Hamza Doğan, boykot çağrısı sonrası üyeliğini iptal ettiğini söyleyerek üye kartını kırmıştı.
Doğan,
"Geçmişte bu topraklar için savaşan askerlerimize yazık. Kendi malımızı, kendi ekonomimizi boykot etmek akıl işi değil. Etrafımız zaten düşmanla çevrili, dostumuz yok. CHP'nin yaptığı büyük bir yanlış. Üyesi olmama rağmen üyeliğimi sildirdim. Bu kart da cebimdeydi, şimdi gözünüzün önünde kırıyorum,"
sözleriyle tepkisini dile getirmişti.
AK Parti'ye katıldı
AK Parti'ye katıldı
CHP üyeliğini iptal eden ve boykota karşı çıkan esnaf Hamza Doğan, AK Parti'ye katıldı.
Doğan'ın AK Parti'ye katılımını AK Parti Ankara İl Başkanı
Hakan Han Özcan
duyurdu.
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