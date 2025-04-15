Beylikdüzü’nden İBB’ye lüks dairelere nasıl çöküldüğü ortaya çıktı: 'Ya kreş parası ya da daireler'

İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun "kasası" olarak belirtilen Adem Soytekin’in, bir inşaat firmasına baskı kurarak üç lüks daireyi bedelsiz aldığı iddia edildi. MASAK raporu ve iletişim kayıtlarıyla desteklenen dosyada, müteahhitin bizzat İmamoğlu tarafından "kreş tehdidi" ile karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, çıkar amaçlı İmamoğlu organize suç örgütüne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında her gün yeni yolsuzluklar ortaya saçılıyor.
Üç daireye çöküldü
İmamoğlu adına "kreş parası" talep etti
Adem Soytekin’in, Deniz İstanbul adlı inşaat projesine 2015 ve 2017 yıllarında iki kez giderek müteahhit firma üzerinde baskı kurmaya çalıştığı ortaya çıktı. İddiaya göre Soytekin, demir ve kalıp işlerini piyasa fiyatının yüzde 35 üzerinde bir bedelle üstlenmek istedi. Aynı talebi projenin ikinci etabında da yineleyen Soytekin, bu girişiminden yine sonuç alamadı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesinin ardından Soytekin’in bu durumu unutmadığı ve 2020 yılında müteahhit firmayı arayarak İmamoğlu adına "kreş parası" talebinde bulunduğu ileri sürüldü.
"O projeyi yaptırmam"
Müteahhit firmanın talepleri karşılamaması üzerine baskıyı artıran Soytekin, firmanın tekrar talepleri geri çevirmesi üzerine bizzat müteahhit firma sahibinin ofisine giderek, üç adet 3+1 daire ya da karşılığı olan ücretin ödenmesini istedi.
Daireleri geri satın almak zorunda kaldı
- Bu görüşmeden kısa süre sonra, 2020 yılının Şubat ayında Deniz İstanbul Projesi’nin Mercan Konakları etabında yer alan E4, F3 ve F2 bloklarından üç adet 3+1 dairenin hiçbir bedel alınmadan Sulkar İnşaat’a devredildiği belirtildi.
Ancak aynı yıl, müteahhit firma iki dairenin sahibinden.com üzerinden piyasa değerinin oldukça altında satışa çıkarıldığını fark etti. Projenin genel değerinin düşmemesi için harekete geçen firma, bu daireleri daha yüksek bir bedelle geri satın almak zorunda kaldı.
Paranın akıbeti meçhul
Deniz İstanbul projesinde halihazırda 3+1 daire fiyatlarının 16 milyon TL ile 22 milyon TL aralığında değiştiği kaydediliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu görüşmeye dair iletişim kaydını doğruladığı ve MASAK raporu ile irtikap eylemini belgelediği ifade ediliyor.