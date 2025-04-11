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Ekrem İmamoğlu dozu artırdı: 'Bana bakan Atatürk’ü görür'

Ekrem İmamoğlu dozu artırdı: 'Bana bakan Atatürk’ü görür'

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:1911/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu mahkeme salonunda.
Ekrem İmamoğlu mahkeme salonunda.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik tehdit sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşmasında "Bana bakan Mustafa Kemal Atatürk’ü görür" sözleri tepki çekti.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle dava açıldı.


"Tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek
" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün Silivri'de görülmeye başlandı. Söz konusu davada İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması, kamu görevinden menedilmesi isteniyor.


"Bana bakan Atatürk'ü görür"


Saat 10.20 itibarıyla savunma yapmaya başlayan İmamoğlu
"Beni terörle yan yana getirecek kişinin alnını karışlarım. Bana bakan ülkeyi görür, bana bakan Türk Bayrağını görür, bana bakan Mustafa Kemal Atatürk’ü görür. Beni terörle ilişkilendirmek isteyenleri şiddetle kınıyorum."
ifadelerini kullandı.


Şener: İlk kez şahit oluyoruz


İmamoğlu'nun savunmasındaki olağanüstü duruma dikkat çeken gazeteci Nedim Şener şu ifadeleri kullandı:


Daha önce “Ben Napolyon’um, Mesih’im, Sezar’ım” diyen akıl hastalarını gördük, hatta Atatürk kılığına girip para toplayan uyanıkları da biliyoruz ama “Bana bakan Atatürk’ü görür” diyenini ilk kez şahit oluyoruz.

Yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlüklerini Ekrem İmamoğlu olarak savunamayınca, hep yaptıkları gibi Atatürk maskesini takıyor.


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