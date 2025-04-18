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Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğu ile ilgili yeni karar

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğu ile ilgili yeni karar

15:0918/04/2025, Cuma
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Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerin tutukluluğuna itirazın değerlendirildiği duruşma bugün basına kapalı şekilde gerçekleşti.


Tutukluluğunun devamına karar verildi


İBB operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yönelik itiraz için karar verildi. Mahkeme tutukluluğuna devam kararı verdi.

8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda, İBB soruşturması kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sürecek.






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