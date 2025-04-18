İmamoğlu hapisteyken de İstanbul’a hizmeti durdurmaya çalışıyor

Bahse konu konut projesi, iddia edildiği gibi lüks konutlara yönelik değildir. Aksine Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna'da TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olabilmesi için başlatılmıştır. Konut projesinin, Kanal İstanbul projesiyle de hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.