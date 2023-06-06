|
Gündem

Muhalif medyanın deprem bölgesi için 'toplu fatura' iftirasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Depremzedelere adeta kin kusan muhalif kanat bir kez daha saldırdı. Acılı vatandaşları hedefine koyan muhalif medya, "Depremzedelerin ertelenen elektrik faturaları, toplu şekilde gönderilerek ödenmesi isteniyor" iftirasını attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı iftira kampanyasına ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda söz konusu iddialar yalanlanarak, "Bahsi geçen deprem bölgelerinde yaşayan depremzedelerin ertelenen fatura bedellerinin, 2023 yılı Haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilmesine karar verilmiştir." denildi.

22:34 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, deprem bölgesi için ortaya atılan 'toplu fatura' iddiasını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, deprem bölgesi için ortaya atılan 'toplu fatura' iddiasını yalanladı.

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren depremzedelere kin ve nefret kusan muhalif kanat deprem bölgesi üzerinden iftiraya soyundu.

Muhalif medya, "Depremzedelerin ertelenen elektrik faturaları, toplu şekilde gönderilerek ödenmesi isteniyor" iftirasını atarak deprem üzerinden kirli bir algı operasyonu gerçekleştirmeye çalıştı.

Cumhuriyet ve Tele1'in yer verdiği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı iftira kampanyasına ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

Kurum, resmi Twitter hesabından söz konusu iftiraya ilişkin paylaşımda bulundu.


"Eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilmesine karar verilmiştir"

"Depremzedelerin ertelenen elektrik faturaları, toplu şekilde gönderilerek ödenmesi isteniyor" iddiasının doğru olmadığı belirtilen paylaşımda, "Bahsi geçen deprem bölgelerinde yaşayan depremzedelerin ertelenen fatura bedellerinin, 2023 yılı Haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilmesine karar verilmiştir." bilgisine de yer verildi.

"Dava ve icra takibi kaldırıldı"

Öte yandan söz konusu paylaşımda ayrıca, Cumhurbaşkanı kararı ile afet bölgesinde yer alan, depremde yıkılan, ağır veya orta hasarlı konut ve iş yerlerinin geçmişe dönük elektrik ve doğalgaz borçlarının silindiği; silinen fatura borçlarına yönelik dava ve icra takiplerin kaldırıldığı da belirtildi.



#Deprem bölgesi
#Elektrik Faturası
#Toplu Fatura
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Seçim sandık görevli ücretleri yattı mı?