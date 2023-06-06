Muhalif medyanın deprem bölgesi için 'toplu fatura' iftirasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltilen 'istifa' çağrılarına değindi. "Bugün genel başkan değiştirecek durumumuz yok" diyen Özel, parti yönetiminin hangi kıstasa göre belirlendiğine ilişkin "Yeni atanan MYK üyeleri bir kıstasa göre belirlendi. Partiyi kurultaya götürecek bir MYK atadı, kıstas bu." cevabını verdi. Özel, CHP tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilen eleştirilerin bugün Kılıçdaroğlu tarafından yapıldığına dair yorumlara ise, "Doğru da ne yapacaksın?" diyerek yanıt verdi.