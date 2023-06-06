Muhalif medyanın deprem bölgesi için 'toplu fatura' iftirasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, deprem bölgesi için ortaya atılan 'toplu fatura' iddiasını yalanladı.
Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren depremzedelere kin ve nefret kusan muhalif kanat deprem bölgesi üzerinden iftiraya soyundu.
Muhalif medya, "Depremzedelerin ertelenen elektrik faturaları, toplu şekilde gönderilerek ödenmesi isteniyor" iftirasını atarak deprem üzerinden kirli bir algı operasyonu gerçekleştirmeye çalıştı.
Cumhuriyet ve Tele1'in yer verdiği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı iftira kampanyasına ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.
Kurum, resmi Twitter hesabından söz konusu iftiraya ilişkin paylaşımda bulundu.
"Eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilmesine karar verilmiştir"
"Depremzedelerin ertelenen elektrik faturaları, toplu şekilde gönderilerek ödenmesi isteniyor" iddiasının doğru olmadığı belirtilen paylaşımda, "Bahsi geçen deprem bölgelerinde yaşayan depremzedelerin ertelenen fatura bedellerinin, 2023 yılı Haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilmesine karar verilmiştir." bilgisine de yer verildi.
"Dava ve icra takibi kaldırıldı"
Öte yandan söz konusu paylaşımda ayrıca, Cumhurbaşkanı kararı ile afet bölgesinde yer alan, depremde yıkılan, ağır veya orta hasarlı konut ve iş yerlerinin geçmişe dönük elektrik ve doğalgaz borçlarının silindiği; silinen fatura borçlarına yönelik dava ve icra takiplerin kaldırıldığı da belirtildi.