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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Gençlik ve Spor Bakanlığı kartlı lüks araç' iddialarına yalanlama

Dün bazı basın yayın organlarında “Gençlik ve Spor Bakanlığının kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü” iddiası ortaya atıldı. 'Tasarruf tedbirlerine rağmen lüks araçtan vazgeçilmiyor' algısı oluşturması amacıyla oluşturulan algı operasyonu Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Söz konusu iddianın doğru olmadığını açıklayan Merkez, haberde yer alan araç kimlik kartının sahte olduğunun tespit edildiğini ve konuyla ilgili yasal işlem başlatıldığını belirtti.

Semih Bozkuş
23:04 - 22/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İletişim Başkanlığı
İletişim Başkanlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde oluşturulan, tasarruf esasıyla kamu harcamalarında kontrol sağlamayı amaçlayan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” geçtiğimiz hafta kamuoyuyla paylaşıldı.

Ancak muhalif medya, birim kaynakla daha fazla sonuç üretmeyi hedefleyen paketi algı operasyonu aracına dönüştürmek için yine devreye girdi.

CHP destekçisi medya tarafından dün, 'Rolls Royce marka lüks araçta Gençlik ve Spor Bakanlığının kartının bulunduğu' iddiası ortaya atıldı.

İletişim Başkanlığı yalan tezgahını çökertti

Ancak 'tasarruf tedbirlerine rağmen lüks araçtan vazgeçilmiyor' algısı oluşturması amacıyla oluşturulan kirli tezgah çöktü.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP destekçisi medyanın ortaya attığı iddiaları yalanlayarak gerçeği yansıtmadığını belirtti.

X'teki sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Merkez, iddiada adı geçen federasyonun ve aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını; haberde yer alan araç kimlik kartının sahte olduğunun tespit edildiğini ve konuyla ilgili yasal işlem başlatıldığını belirtti.

"Ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar tasfiye ediliyor"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Gençlik ve Spor Bakanlığının kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü” iddiası doğru değildir.

İddiada adı geçen federasyonun ve aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Haberde yer alan araç kimlik kartının sahte olduğu tespit edilmiş olup konuyla ilgili yasal işlem başlatılmıştır.

Ayrıca Bakanlık çalışanı olmayan kişilere herhangi bir kimlik kartı ya da araç kartı verilmesi söz konusu değildir.

"Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”nin açıklanmasının ardından, ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar tasfiye edilirken, ihtiyaç fazlası araçlar ise tasfiye edilmek ya da ihtiyacı olan kurumlara devredilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmektedir."



#Lüks Araç
#İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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#Yalan
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