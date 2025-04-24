Açık havada onay makamı Murat Ongun’du

Ketenci, metro şantiyeleri çevresinde geliştirdiği “Metro Pano” projesiyle ilgili çalışmalarını anlattı. Ketenci, “Yıldız Metrosu, Beşiktaş Meydan Metrosu ve Kabataş Metrosu’nda metro inşaat alanlarının çevrelerini panolarla kapatma işini aldım. 18 adet pano yaptım. Bu panolardan 12’si İBB’nin kendi programı için kullanılacaktı. Panoların masrafını ben ödedim. Karşılığında da da panoların masrafı çıkıncaya kadar bedava kalmak üzere anlaşma yaptık” şeklinde konuştu.

İBB’nin de reklamlarını baskı ve montajlama işini yaptığını anlatan Ketenci “Panoların gelir ve faturalarını keserek, Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven’e teslim ediyordum. Metro inşaatları bittiğinde de panolar otomatikman ortadan kalkacaktı” dedi. Medya A.Ş. ecrimisil yerine, yeni bir fiyatlandırma yaptığını anlatan Ketenci “Drone Anlaşması” adı altında fatura kesildi. Elif Güven bir ay sonra beni arayarak, bütün işlemlerin Emlak Daire Başkanı Kağan Sürmegöz üzerinden değil, bir kısmı Medya A.Ş. üzerinden geçecek” dedi. Ben de kendilerine fiyatın aynı olup olmadığını sorduğumda bana aynı olduğunu söyledi. 2 milyon yerine, dron anlaşması adı altında 3 milyonun üzerinde fatura çıkardılar” dedi.