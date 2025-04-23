Vurgunun adı reklam panosu

İBB’deki yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere görevlendirilen İçişleri Bakanlığı müfettişleri, uzun bir çalışmanın ardından raporunu hazırladı. Tevdi raporunda, reklam panolarının ihalesiz ya da ihale şartname ve sözleşmelerine aykırı bir şekilde Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. tarafından yandaş şirketlere verildiği belirtildi. 246 sayfalık raporda ayrıca, ihalelerin yönetmeliğe ve hukuka aykırı olarak, reklam panolarının kullanıldığı, yapılan sözleşmelerle de rüşvet yolsuzluk yapıldığı vurgulandı.

Gürkan Akgün - Ekrem İmamoğlu





İSTEDİKLERİNE DEVRETTİLER

Raporda, hukuka aykırı olarak kullanılan reklam panolarının sahibi ve işletmecisi arasında rüşvet ve yolsuzluk olarak kullanıldığı, özel mülkiyetlerdeki izinsiz reklam panolarına denetim görevini yerine getirmedikleri kaydedildi. İBB reklam panolarının Kültür A.Ş. de ve Medya A.Ş., İspark, Ulaşım A.Ş. gibi İBB iştirak şirketleri üzerinden, ihalesiz olarak istedikleri kişi ya da şirketlere pazarlama sözleşmesi ile devredildiği belirtildi. Bu şirketlerden bazılarının da pazarlama haklarını başka şirketlere devrederek kamu zararını katlayarak artırdığı vurgulandı.

Can Akın Çağlar Murat Ongun





EYLEM BİRLİĞİ

Benzer bir soruşturmanın 2023 tarihinde de yapıldığını belirten müfettişler, alt kiracı şirket tarafından şartname ve sözleşmeye aykırı yapılan uygulamalara sonradan onay verildiği, belediye görevlileri ile alt kiracı şirketin fikir ve eylem birliği içerisinde olduklarını tespit etti. Raporda, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Sekreter Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcıları Buğra Gökçe, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Akgün, eski Genel Müdürü Serdal Taşkın’ın söz konusu yolsuzluklar sebebiyle yargılanması gerektiği belirtildi.

Buğra Gökçe Serdal Taşkın



