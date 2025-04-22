İBB 6 ay önce 'inşaatı devam ediyor' demişti bir ay önce yeniden ihaleye çıktı: Tuzla hali projesinde 8 milyar liralık kamu zararı oluştu

"Ama asıl çarpıcı olan şu. Bu proje için bir ay önce yeniden bir ihale yapıldı. Evet, yanlış duymadınız. 6 ay önce 'İnşaatı devam ediyor' diye reklamı yapılan projeye, bir ay önce yeniden ihale yaptılar. Peki bedeli ne kadar biliyor musunuz? KDV dahil tam 8 milyar lira. Ve bu ihale, açık ihale yöntemiyle değil, 21/B maddesiyle yani pazarlık usulüyle yapıldı. Normalde ne zaman kullanılır bu yöntem? Deprem gibi, yangın gibi acil ve olağanüstü durumlarda. Sormazlar mı, madem bu kadar acildi, 6 yıldır neredeydiniz? Madem acil değil, neden acilmiş gibi bir yöntemle ihale yaptınız?"