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İBB göz yumdu: Boğaz’daki 106 kaçak yapı tek tek tespit edildi

İBB göz yumdu: Boğaz’daki 106 kaçak yapı tek tek tespit edildi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:3621/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Boğaz'da kaçak yapılara geçit vermiyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Boğaz'da kaçak yapılara geçit vermiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nda sahil boyunca uzanan 106 taşınmazda izinsiz yapılaşma tespit etti. Uzmanlarca yapılan tespitlerin ardından, 2025 yılı başından itibaren gerçekleştirilen Koruma Kurulu toplantılarında alınan kararlar, aykırılıkları kaldırma yetkisi bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğüne bildirildi. İBB uyarılara rağmen harekete geçmeyince bakanlık süreci tek başına yürütmeye kararı aldı. Bakanlık, 49 taşınmazdaki kaçak müdahale için suç duyurusunda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı
, İstanbul Boğazı’ndaki kaçak yapılara izin vermiyor.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde, Bebek Camii’nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne uzanan kıyı boyunca bazı yapıların denize doğru izinsiz biçimde genişletildiği, kat ilaveleri yapıldığı ve cephe yenilemeleri gerçekleştirildiği yönünde Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne çok sayıda ihbar ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu ihbarlar üzerine hızlıca harekete geçerek uzman ekiplerini sahaya gönderdi.



49 taşınmaza suç duyurusunda bulunuldu


Uzmanlarca yapılan tespitlerin ardından, 2025 yılı başından itibaren gerçekleştirilen Koruma Kurulu toplantılarında toplam 106 taşınmaza ilişkin karar alındı. Bu kapsamda, 49 taşınmazdaki kaçak müdahale için suç duyurusunda bulunuldu. Tescilsiz taşınmazlara ilişkin 42 dosyada bilgi ve belge talebinde bulunulurken, 15 taşınmazda daha önce alınmış kurul kararlarının uygulanması istendi.


Belediye hiçbir somut adım atmadı


Kurul kararlarının uygulanması için yasal olarak sorumlu olan belediye, yapılan tüm uyarılara rağmen harekete geçmedi. İlgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından defalarca yazılı bildirimde bulunulmasına karşın, belediye sadece bir taşınmazda işlem yaptı. Geriye kalan izinsiz uygulamaların kaldırılması yönünde hiçbir somut adım atılmadı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğüne bugüne kadar tam 72 kez resmi tekit yazısı gönderilerek, kaçak yapılaşmaların durdurulması, mevcut müdahalelerin kaldırılması ve talep edilen belgelerin iletilmesi istendi. Ancak bu uyarılar büyük ölçüde cevapsız kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Boğaz’ın siluetini bozan izinsiz yapılaşmalara karşı denetimlerini aralıksız sürdürürken, sorumluluğunu yerine getirmeyen yerel yönetimlerin bu duyarsız tutumu nedeniyle koruma süreçleri sekteye uğruyor.


Bakanlık, kamu yararını önceleyerek Boğaz’daki tarihi ve kültürel mirası korumak için süreci kararlılıkla yürütmeye devam edecek.


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