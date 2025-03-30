Avukatları bile Ongun belirlemiş

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü lideri olduğu yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Medya A.Ş Genel Müdürü Murat Ongun’un, hapishanedeki şüphelileri susturmaya yönelik baskısı sürüyor. Cezaevindeki isimlere konuşmamaları yönünde telkinde bulunduğu iddia edilen Ongun’un, şüphelilerin avukatlarını da kendine yakın isimlerden belirlediği ortaya çıktı. Ongun’un bu avukatlar aracılığıyla şüphelilere mesajlar yolladığı belirtilirken, bu mesajların “Yakında serbest kalacağız, kimse bilgi paylaşmasın” şeklinde olduğu öğrenildi.

İstanbul Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada yeni iş insanlarının önümüzdeki günlerde yaşadıklarını paylaşabileceği ifade ediliyor. Başsavcılığın derinleştirdiği soruşturma ise, suç örgütünü panikletti. Bu çerçevede daha gözaltı işlemlerinin gerçekleştiği ilk gün nezarethanede şüphelileri tehdit eden örgütün 2 numaralı ismi olan Ongun’un, cezaevinde de devreye girdiği ifade ediliyor. Ongun’un şüphelilere kendine yakın avukatları vekil tayin ettirdiği belirtiliyor. İBB personeline konuşmaları halinde ‘büyük sonuçlarla’ karşılaşacakları yönünde aba altından sopa gösteren Ongun, geri döndüklerinde ‘çok daha güçlü’ olacaklarını da söylemiş.