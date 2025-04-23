CHP'li vekiller kurye oldu

Tutuklulara ‘konuşmayın’ baskısı yapıldığının ortaya çıkmasıyla değişik illerdeki cezaevlerine dağıtılan İBB’deki suç örgüt yöneticileri, yeni itirafların gelmesiyle paniğe kapıldı. Son olarak; İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas’ın, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilmesi üzerine örgüt taktik değiştirerek, çözülmeyi engellemek için vekilleri kullanmaya başladı. Adları birçok yolsuzluk soruşturmasında geçen ancak dokunulmazlıkları sebebiyle yargı önüne çıkarılamayan Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Gökan Zeybek örgüt yöneticileri ile tutuklu şüpheliler arasında kurye görevi üstlendi.





SAKIN KONUŞMAYIN ÖNDEYİZ!

Yeni organizasyon için özellikle, Edirne Tekirdağ, Bursa ve İstanbul’da seçilen bölge milletvekillerinin devreye girdiği öğrenildi. Kadın tutuklulara kadın, erkek tutuklulara da erkek vekillerin ziyaret yaptığı, vekillerin “Sakın konuşmayın anketlerde öndeyiz. Bu baskıya kimse dayanamaz. Erken seçim olacak” şeklinde konuştukları iddia edildi. Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak suçlamasıyla tutuklu bulunan şüphelilerin itirafçı olmamaları için her yol deneniyor. İBB’de yolsuzluğun merkezi olarak bilinen Medya ve Kültür A.Ş. çalışanlarına avukatlar üzerinden yapılan baskının ortaya çıkması, örgütü panikletti. Yeni bir yöntemi devreye sokan örgüt, tutukluları etkileme görevini CHP’li milletvekillerine verdi.





ADLARI BİRÇOK DOSYADA GEÇİYOR

Özgür Karabat Turan Taşkın Özer

Bazı vekiller son 10 günde birkaç kez Silivri Cezaevi’ne giderek, tutuklularla görüştü. Şaibeli kurultay ve birçok yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen milletvekili Özgür Karabat, ‘para kuleleri’ ve yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Turan Taşkın Özer, Gökan Zeybek gibi isimlerin, sık sık tutukluları ziyaret ettikleri iddia edildi. Tekirdağ milletvekili Nurten Yontar’ın, birçok kadın tutukluyu ziyaret ederek, telkinlerde bulunduğu öğrenildi.

Gökan Zeybek Nurten Yontar





TANIKLAR KONUŞMAKTAN ÇEKİNİYOR