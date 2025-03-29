İBB yankesicilerin elinde hapsolmuş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yan kesicilerin, yol kesenlerin, haram yiyenlerin, şehremini vazifesini cebini ve banka hesaplarını doldurmak suretiyle çiğneyenlerin eline ve siyasi emellerine hapsolmuştur” dedi. Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Terörsüz Türkiye gaye ve gayretinden ürken, korkulu rüyalar gören iç ve dış mihrakların olduğunu ve bu mayası lekeli güruhun son günlerde iyice ayyuka çıktığına dikkati çekti.

Bahçeli, hukuki bir davayı çarpıtarak sandıkla kutuplaştırmanın aymazlıktan öte art niyetlilik olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde tuz kokmuş, yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık iddiaları şüyu vukuundan beter sözünü akıllara düşürmüştür. 19 Mart ile 23 Mart tarihleri arasında Türkiye’yi sokaklara sıkıştırmak ve nefes alamaz hale getirmek amacıyla dışarıdan tazyikli faşizan bir kalkışma yaşanmıştır. Bu skandal ve kanun dışı yolsuzluk bataklığının kurutulması, fail ve mücrimlerden hesap sorulması hukuk devletinin ikamesi ve ihmali olamayacak bir sorumluluğudur.”