Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
DMM'den 'Devlet Bahçeli entübe edildi' iddialarına yalanlama

DMM'den 'Devlet Bahçeli entübe edildi' iddialarına yalanlama

14:3625/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
AA
Sonraki haber
MHP lideri Devlet Bahçeli
MHP lideri Devlet Bahçeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.


Söz konusu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz"


İslam karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, MHP lideri Devlet Bahçeli'yle ilgili asılsız iddialarda bulunmuştu.


Ayrıntılar geliyor...



#Devlet Bahçeli
#MHP
#DMM

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1999 - 2008 arasına 3600 - 4500 -5400 günle 46 bin 655 TL! SGK'dan kıdem tazminatı miktarı...