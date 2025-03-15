Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında son gelişme: MHP'den yeni açıklama geldi

"Şu anda bir gönül seferberliği içerisinde, hasbi, samimi, cesur ve kararlı bir şekilde ufak tefek tartışmalara takılmadan, algı operasyonlarına yenilmeden, kurulmuş veya oynanan o oyun düzeneklerine aldırış etmeden, dosdoğru bir şekilde sıratı müstakim şekilde yolumuzda ilerliyoruz. Milletimizi Cumhur İttifakı olarak, her türlü sorunundan kurtarmanın ve bu sorunları çözmenin azmindeyiz, arayışındayız, amacındayız ve bunu başaracağız. Terörsüz bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın çabası ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmaları bu yöndedir."