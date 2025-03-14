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Bahçeli'den Bakan Memişoğlu'na Tıp Bayramı tebrik telefonu

Bahçeli'den Bakan Memişoğlu'na Tıp Bayramı tebrik telefonu

14:1414/03/2025, Cuma
AA
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MHP lideri Devlet Bahçeli
MHP lideri Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla arayarak, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

Geçirdiği ameliyat sonrası dinlenme sürecinde olan MHP lideri Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla aradı.


Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti. Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu. Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum"



#Devlet Bahçeli
#14 Mart Tıp Bayramı
#Kemal Memişoğlu

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