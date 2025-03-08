Bahçeli 'Terörsüz Türkiye' için temaslarını sürdürüyor: CHP'li Tanrıkulu ile görüştü

MHP lideri Devlet Bahçeli CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile telefonda görüştü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile telefonda görüştü. Terörsüz Türkiye hedefine doğru atılan adımlar kapsamında yapılan görüşmeyi Tanrıkulu duyurdu.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini aradığını belirtti.
"SAYIN DEVLET BAHÇELİ'YE BİR KEZ DAHA GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM"
"SAYIN DEVLET BAHÇELİ'YE BİR KEZ DAHA GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM"
Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli'nin kendisiyle görüştüğünü duyurdu. Bahçeli'yi etiketleyerek açıklama yapan Tanrıkulu, görüşmeye ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı:
"MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu. Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık. Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum."
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