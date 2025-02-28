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Selahattin Demirtaş'tan 'silah bırakma' çağrısına destek

Selahattin Demirtaş'tan 'silah bırakma' çağrısına destek

21:3028/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Selahattin Demirtaş, PKK'nın lağvedilmesi çağrısına destek verdi.
Selahattin Demirtaş, PKK'nın lağvedilmesi çağrısına destek verdi.

Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'PKK lağvedilsin' çağrısına ilişkin açıklama yaptı. Öcalan'a destek veren Demirtaş, "Ben barışın yanındayım, başarana kadar." ifadelerini kullandı.

DEM Parti İmralı heyeti, dün gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından Abdullah Öcalan’ın yazılı mesajını hem Türkçe hem de Kürtçe olarak kamuoyuyla paylaştı.

Öcalan mesajında, 1990’lı yıllarda reel sosyalizmin kendi iç dinamikleri nedeniyle çöküşü ve Türkiye’de kimlik inkârına yönelik anlayışın değişimiyle birlikte ifade özgürlüğünde önemli gelişmeler yaşandığını belirtti. Bu süreçlerin PKK içinde anlam kaybına ve tekrar eden söylemlere yol açtığını ifade eden Öcalan, örgütün misyonunu tamamladığını ve artık feshedilmesi gerektiğini vurguladı. Öcalan ayrıca, tüm silahlı grupların silah bırakması gerektiğini dile getirdi.

Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş, terörist elebaşı Öcalan'ın 'PKK lağvedilsin' çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

Çağrıya destek verdi: Ben barışın yanındayım

Gazete Duvar'a yazdığı yazıda,
"Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan… Allah hepsine uzun ömür versin." diyen Demirtaş, "Hayatlarının son dönemecinde tarihi Kürt - Türk barışı için inisiyatif almış bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım. Ben barışın yanındayım, başarana kadar"
ifadelerini kullandı.
Demirtaş yazısının bir bölümünde de şu ifadelere yer verdi:

"“Bu iş bu kadar basit mi, altında bir bit yeniği yok mu?” diye tereddütlüysen sana da şunu söyleyeyim kardeşim: Bu iş bu kadar basittir. Ama bu “basit” şeyi gerçekleştirebilmek çok ciddi bir çalışmayı, çabayı ve planlamayı gerektirir.

Çözüm basittir ama ciddidir. Ciddidir çünkü burası Orta Doğu’dur, eller halen tetiktedir, halen kan akmaktadır. Ciddidir çünkü ölüm ciddidir ve ölümden daha ciddi tek bir şey varsa o da yaşamdır. Bu iki ciddi şeyden yaşamı egemen kılmaya çalışmak, dışarıdan göründüğü kadar kolay değildir.

Barıştan, barışmaktan korkma kardeşim. Türk, Kürt el ele vermekten, Türkiye’yi büyütmekten korkma. Bölgeyi barışa taşıyacak her adımı desteklemekten korkma. Korkma ki bu defa silahları susturup siyaseti konuşturabilelim. Siyasi mücadeleyle de yoksulluğu, işsizliği, açlığı, adaletsizliği ve eşitsizliği hep birlikte yenelim. Savaşa harcanan milyarlarca doların doğrudan halka harcanmasını sağlayalım. Barışın aynı zamanda ekmek, aş, iş olduğunu unutmayalım.

Bu Ramazan ayı artık kalıcı barış, kardeşlik ve huzur getirsin. Bunun için hepimiz barışın yanında olalım.

Ben barışın yanındayım, başarana kadar."



#Selahattin Demirtaş
#Abdullah Öcalan
#PKK
#Devlet Bahçeli
#Recep Tayyip Erdoğan

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